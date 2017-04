2017-04-01 11:54:00.0

Fußball Beim TSV Mindelheim soll es weiter aufwärts gehen

In der Kreisliga empfängt der TSV Mindelheim den ungeschlagenen Tabellenführer. Die Serie will Trainer Marco Henneberg zwar brechen, aber wichtiger ist ihm eine andere Partie. Von Axel Schmidt

Nicht wenige Mannschaften dürften am heutigen Samstag dem TSV Mindelheim in der Kreisliga die Daumen drücken. Denn mit einem Heimsieg gegen den FC Heimertingen könnten die Mindelheimer die Liga an der Tabellenspitze noch einmal richtig spannend machen.

Schließlich dominierte der FC Heimertingen die Liga vor der Winterpause derart, dass die Elf von Trainer Harald Holzapfel als einziges Team noch ohne Niederlage ist. Auch der Rückrundenauftakt mit dem Spitzenspiel gegen den FC Viktoria Buxheim in der Vorwoche – Buxheim war damals Dritter – ging knapp mit 1:0 an den FCH. Überhaupt ist die Defensive das Prunkstück der Heimertinger. In bisher 17 Spielen kassierten sie ganze sechs Gegentore.

ANZEIGE

„Ich habe schon zu Saisonbeginn gesagt, dass Heimertingen der Meisterfavorit ist. Es ist eine gut organisierte Mannschaft“, sagt Mindelheims Trainer Marco Henneberg vor dem ersten Heimspiel in diesem Jahr. Doch sein Team sieht er nicht chancenlos: „Wir haben in Heimertingen 0:0 gespielt. Und ich weiß, wo sie anfällig sind.“ Seine Mannschaft hat sich vergangene Woche mit einem 1:0-Sieg beim SV Eggenthal auf Rang drei geschoben und hat dementsprechend Selbstbewusstsein getankt. Außerdem habe seine Mannschaft das Saisonziel im Prinzip erreicht: „Wir wollten früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Wir können am Samstag also befreit aufspielen“, sagt Henneberg.

Mit einem Sieg könnten die Mindelheimer nicht nur ein Ausrufezeichen setzen und den Titelkampf wieder spannend machen, sondern auch selbst die Fühler nach dem Relegationsplatz ausstrecken. Aber: „Aufstieg und Relegation sind derzeit kein Thema bei uns.“ Vielmehr dürften die Mindelheimer auf das Pokal-Halbfinale am kommenden Mittwoch fokussiert sein. Dann empfängt der TSV den Ligarivalen SV Ungerhausen. Auf die Frage, was ihm lieber wäre, ein Sieg gegen Heimertingen oder ein Erfolg gegen Ungerhausen, antwortet Henneberg überraschend ehrlich: „Ich würde den Pokalsieg vorziehen.“ Um nachzuschieben: „Und gegen Heimertingen unentschieden spielen.“

Beide Partien finden übrigens noch im Julius-Strohmayer-Stadion statt, ehe das Hauptspielfeld in den kommenden Wochen saniert wird. Dann müssen die Kicker auf den Trainingsplatz ausweichen.

Derweil kämpfen der TSV Kammlach am Samstag in Buxheim und der SV Schöneberg am Sonntag zuhause gegen den ASV Fellheim um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Kreisklasse Allgäu 2 Mit dem Derbykracher gegen den FC Buchloe (6.) startet der Tabellenführer FSV Amberg in die Rückrunde. Insgeheim dürften die Amberger auch dem SV Oberegg (3.) die Daumen drücken, der am Sonntag beim FSV Dirlewang (2.) zum Derby gastiert (siehe nebenstehender Bericht). Im Tabellenkeller scheinen die letzten beiden Plätze beinahe fest vergeben. Der TSV Mindelheim 2 und der TSV Mittelneufnach haben bei noch ausstehenden neun Spielen zwölf bzw. zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Rechnerisch ist da zwar noch alles möglich, doch dann müssten die beiden Teams langsam mit einer Aufholjagd beginnen.

A-Klasse Allgäu 2 Tabellenführer SV Bedernau ließ am vergangenen Wochenende keinen Zweifel daran, dass er den Durchmarsch von der B- in die Kreisklasse schaffen will. Mit 5:0 wurde der TSV Ettringen nach Hause geschickt. Am Sonntag kommt nun jedoch ein größeres Kaliber: Denn der TSV Markt Wald (6.) ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen und hat sich nach dem schwachen Saisonstart nun wieder in die obere Tabellenhälfte geschossen. Aktuell ist die Mannschaft von Trainer Kara Sahin also die Mannschaft der Stunde, am vergangenen Wochenende startete sie mit einem 2:0-Sieg gegen Wiedergeltingen in die Rückrunde. Jene Wiedergeltinger haben am Sonntag den SV Salgen/Bronnen zu Gast, der jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt benötigt.

B-Klassen Nach der überraschenden 2:5-Niederlage gegen den SC Unterrieden muss der TSV Pfaffenhausen den Kontakt zu Spitzenreiter FC Loppenhausen wohl abreißen lassen. Zwar sind beide Teams noch punktgleich, doch Loppenhausen hat ein Spiel weniger absolviert. Am Sonntag dürften alle drei erste Mannschaften als Sieger vom Feld gehen: Sie spielen jeweils gegen Reserveteams. Spannender ist es da in der B-Klasse 11, wo der SV Schlingen beim Gastspiel in Rieden um den Anschluss an die Aufstiegsplätze kämpft.