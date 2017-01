2017-01-02 19:05:00.0

Futsal Bescherung nach Weihnachten

Bei den Pro-Physio-Hallentagen des TSV Mindelheim sind vier Altersklassen mit großer Begeisterung vertreten. Für „Heimsiege“ sorgen dabei die E-Junioren des Gastgebers. Von Axel Schmidt

Spätestens als die kleinsten Kicker die vielen Pokale sahen, die bei der Siegerehrung auf sie warteten, waren sämtliche vergebene Torchancen und Niederlagen vergessen. Das Turnier der G-Junioren im Rahmen der Pro-Physio-Hallentagen des TSV Mindelheim war dabei nur eines von insgesamt sieben Hallenturnieren, das die Jugendfußballabteilung des TSV Mindelheim zwischen den Jahren in der Dreifachturnhalle des Maristenkollegs ausgerichtet hatte.

Die jüngsten Nachwuchskicker zeigten sich denn auch als gute Gastgeber – und ließen den Teams des Turniersiegers SC Unterrieden, des TSV Kammlach und des SSV Markt Rettenbach den Vortritt. Punktgleich mit den Rettenbachern belegte der TSV Mindelheim 1 den dritten Platz, die zweite Mannschaft des TSV Mindelheim wurde Fünfter.

ANZEIGE

Überhaupt schienen sich die Gäste in Mindelheim wohl zu fühlen. So setzte sich bei den D1-Junioren der SV Oberbeuren im Finale gegen die JFG Singoldtal im Sechsmeterschießen durch. Hier spielten die beiden Mindelheimer Teams den fünften Platz unter sich aus, der letztlich dank eines 3:0-Sieges an den TSV Mindelheim 1 ging. Bei den D2-Junioren hieß der Turniersieger SVO Germaringen, hier belegten die Gastgeber abgeschlagen und ohne Punktgewinn den letzten Platz. Bei den F1-Junioren sah die Mindelheimer Bilanz besser aus, denn hier reichte es für den Gastgeber mit zwei Punkten zu Rang sechs. Dominiert wurde dieses Turnier vom Nachwuchs des TSV Ettringen, der sich ohne Punktverlust durchsetzte und das Turnier souverän gewann. Bei den F2-Junioren standen die Mindelheimer dann im Endspiel, mussten sich dort aber dem FC Bad Wörishofen geschlagen geben. Die dritte Mannschaft des TSV gewann am Ende das Spiel um Platz sieben gegen den SVS Türkheim mit 3:0.

Für zwei „Heimsiege“ sorgten letztlich die E-Junioren des TSV: Beim E1-Turnier gab es gar einen Doppelsieg, hier stand am Ende der TSV Mindelheim 1 ungeschlagen und ohne Gegentor auf Rang eins vor dem TSV Mindelheim 2. Der jüngere Mindelheimer E-Jugend-Jahrgang gewann das Turnier der E2-Junioren.