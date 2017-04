2017-04-26 08:07:00.0

Leichtathletik Breitenbrunner Geher zeigen ihre Klasse

Athleten des SV Breitenbrunn sind bei der deutschen Meisterschaft erfolgreich und holen gar drei Titel in den Altersklassen. Von Axel Schmidt

Bei den deutschen Meisterschaften in Naumburg/Saale (Sachsen-Anhalt) stellten die Breitenbrunner Geher ihre Klasse einmal mehr unter Beweis. Alle teilnehmenden Athleten gingen über die 20 Kilometer an den Start.

Bei den Männer wurde Steffen Meyer in einer Zeit von 1:44,56 Stunden am Ende Elfter. Nischan Daimer (15./1:51,04), Joachim Maier (17./1:57,43) und Felix Maier (29./2:16:47) komplettierten das gute Breitenbrunner Ergebnis.

ANZEIGE

In den Altersklassen sorgten diese Zeiten für weitere Erfolge: Steffen Meyer wurde nämlich deutscher Meister vor Nischan Daimer in der Klasse M50. Joachim Maier wurde in der Klasse M45 ebenso Vizemeister wie Felix Maier in der Klasse M70.

In der Mannschaftswertung der Hauptklasse kam der SV Breitenbrunn um Meyer, Daimer und Maier auf den Bronzerang, in der Wertung der Altersklassen M35 bis M55 wurden sie deutscher Meister.

Bei den Frauen wurde Andrea Maier (2:19,51) Sechste und in ihrer Altersklasse W45 ebenfalls deutsche Meisterin.