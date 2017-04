2017-04-05 06:00:00.0

Tischtennis Das Wiedersehen ist nah

Der TTSC Warmisried hat den Klassenerhalt in der Tasche und darf sich damit in der neuen Bezirksliga-Saison auf einen alten Bekannten freuen. Von Ludwig Schuster, Thorsten Albrecht, Chousein Amet

Der TTSC Warmisried hat den Klassenerhalt in der höchsten Tischtennisliga Schwabens geschafft. Dort treffen die Warmisrieder in der kommenden Saison wieder auf die TTF Bad Wörishofen. Nach dem unglücklichen Abstieg im vergangenen Jahr glückt dem Team um Kapitän Horst Müller nämlich der sofortige Wiederaufstieg in die 1. Bezirksliga.

TTSC Warmisried

1. Bezirksliga, Männer Zunächst gastierten die Warmisrieder beim SV Unterknöringen, der bis dato Rang drei belegt hat. Nach einer 2:1-Führung aus den Doppeln nach den ersten drei Einzeln 3:3. Dann folgten die entscheidenden Spiele, in denen sich der TTSC eindrucksvoll auf 7:3 absetzte. Thorsten Albrecht im mittleren Paarkreuz, Christian Schindler und Helmut Roiser im hinteren Paarkreuz sowie Brenner mit seinem zweiten Tageserfolg erhöhten auf 7:3. Unterknöringen verkürzte zwar noch auf 5:7, doch Geiger und Schindler sorgten mit ihren Erfolgen für die Entscheidung.

Tags drauf gastierte der SC Siegertshofen als Tabellenvierter in Warmisried. In dessen Reihen spielt der gebürtige Warmisrieder Markus Vogler – und er hatte gleich Anteil daran, dass das Warmisrieder Spitzendoppel Mayer/Brenner die erste Rückrundenniederlage einstecken musste. Nach fünf Sätzen hatten Vogler/Ogir den ersten Punkt für Siegertshofen eingefahren. Aus Warmisrieder Sicht konnten in den Doppeln nur Geiger/Schindler punkten. Albrecht/Roiser mussten sich Längst/Handloser geschlagen geben, doch bezahlte Siegertshofen diesen Sieg teuer. Denn der ehemalige Mindelheimer Tom Handloser verletzte sich hier und musste aufgeben. So gingen zwei Einzelpunkte und das Schlussdoppel kampflos an Warmisried.

Zum Sieg reichte es dennoch nicht, denn in den Einzeln kassierten Florian Mayer, Thorsten Albrecht, Tobias Geiger und Helmut Roiser vier Niederlagen im ersten Durchgang, lediglich Christian Schindler konnte auf 3:6 verkürzen. Trotz des Handloser-Ausfalls schienen die Siegertshofer auf der Siegerstraße. Dann bezwang Thomas Brenner im Spitzenspiel seinen ehemaligen Teamkollegen Markus Vogler nach vier hochklassigen Sätzen und startete so die Aufholjagd. Mayer gewann „kampflos“, Albrecht behielt im Entscheidungssatz gegen Ogir die Oberhand – 6:6. Es folgten zwei weitere TTSC-Niederlagen durch Geiger und Schindler, sodass es am Ende an Roiser lag, das Unentschieden zu sichern. Durch großartiges Angriffsspiel gewann er mit 3:0. Da das Schlussdoppel kampflos an Warmisried ging, holte der TTSC den entscheidenden Punkt zum Klassenerhalt.

TTF Bad Wörishofen

2. Bezirksliga Süd, Männer Die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen machten bereits am vorletzten Spieltag die Meisterschaft mit einem 9:2-Sieg gegen den SV Memmingerberg klar. Obwohl die Kneippstädter mit den Nachwuchshoffnungen Manuel Müller und Tobias Oberstaller antraten, stand nach zweieinhalb Stunden der glatte Sieg fest.

Nach dem Doppelauftakt lagen die Gastgeber durch die Siege von Eschenlohr/Deeg und Gerhardinger/Manuel Müller mit 2:1 in Front. In den Einzeln waren alle vier Spitzenbegegnungen zwar umkämpft, doch Xaver Eschenlohr und Karl Deeg sorgten mit sehr guten Leistungen für vier Siege. In der Mitte besiegte Horst Müller den früheren Mindelheimer Peter Dollinger mit 3:1. Dieter Gerhardinger siegte mit 3:0 gegen den starken Angriffsspieler Patrick Ammann und dies dank seiner tollen Abwehrleistung. Am hinteren Paarkreuz überzeugte Manuel Müller in seinem vierten Einsatz mit seinem dominanten Angriffsspiel. Dagegen musste Tobias Oberstaller bei seinem Premierenspiel noch Lehrgeld bezahlen. Obwohl er gegen Patrick Widmann gut mithielt, fehlte ihm noch die Konstanz in seiner Spielweise und deshalb gab es eine 0:3-Niederlage. Zum letzten Spiel müssen die TTF-Spieler am Samstag, 8. April, beim SV Steinheim antreten und wollen die Saison ungeschlagen und ohne Punktverlust beenden.

TSV Mindelheim

3. Bezirksliga Süd/Ost, Männer Das Spitzenspiel zwischen Meister und Vizemeister war eine klare Sache. Mit 2:9 musste sich der TSV Mindelheim, der ohne Roman Kretzinger antrat, der SVG Baisweil-Lauchdorf geschlagen geben. In den Doppelspielen siegte nur das Spitzendoppel Amet/Fischer und auch in den Einzeln zeigte die junge Mannschaft aus Baisweil-Lauchdorf ihr Talent. Martin Wenzel, Karlheinz Simmet, Chousein Amet, Christian Peter und Eduard Alf unterlagen in ihren Spielen, den letzten und einzigen Einzelpunkt holte Stephan Fischer. Dennoch stehen die Mindelheimer bereits zwei Spieltage vor Saisonende als Vizemeister fest und treten am 22. April in Königsbrunn beim Relegationsturnier um den Wiederaufstieg in die 2. Bezirksliga Süd an.

2. Bezirksliga Süd, Frauen Im letzten Auswärtsspiel der Saison ging der TSV Mindelheim in Trunkelsberg mit 1:8 unter. In den Doppeln wie auch in den Einzelspielen waren die Mindelheimerinnen chancenlos. Einzig Ulrike Rohrmoser gelang der Ehrenpunkt. Somit fällt die Entscheidung um den Klassenerhalt im letzten Heimspiel gegen den Aufstiegsfavoriten TSV Kraftisried.