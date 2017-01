2017-01-27 06:04:00.0

Eishockey Das Wochenende der Wahrheit für Bad Wörishofen

Es läuft richtig gut für die Wörishofer Wölfe: In der Zwischenrunde der Landesliga hat der EVW die Play-offs im Blick. Ob es reicht, könnte sich schon heute Abend entscheiden. Von Axel Schmidt

Im vergangenen Jahr war zu diesem Zeitpunkt bei den Wörishofer Wölfen gerade der Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga angesagt. Man steckte mitten drin in der Abstiegsrunde, die letztlich allerdings souverän gemeistert wurde. Und heute?

Heute spielt der EV Bad Wörishofen um den Einzug in die Play-offs zum Bayernligaaufstieg. Damit hat die Mannschaft von Trainer Robert Linke bereits das gesteckte Saisonziel erreicht: Man wollte in die Zwischenrunde kommen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben. In der Zwischenrunde nun zeigen die Wölfe derzeit aber ein derart entschlossenes Gesicht, dass dem nächsten Schritt – die Teilnahme an den Play-offs – keine ganz großen Hürden mehr voranstehen.

Mit zwölf Punkten aus sieben Spielen stehen die Wölfe aktuell auf Rang drei. Die ersten vier nehmen an den Play-offs teil. Und zu Platz fünf haben die Wörishofer bei noch drei ausstehenden Spielen fünf Punkte Vorsprung. Bereits heute Abend (ab 20 Uhr) könnte eine Entscheidung zugunsten des EVW fallen. Nämlich dann, wenn die Wölfe zum zweiten Mal in dieser Zwischenrunde gegen den EV Fürstenfeldbruck gewinnen sollten. Das Heimspiel konnten die Wölfe mit dem minimalsten aller Ergebnisse, einem 1:0-Sieg nach Penaltyschießen, für sich entscheiden.

Gelingt auch diesmal ein Erfolg und geht der EV Pfronten (5.) gleichzeitig gegen den EHC Königsbrunn (2.) leer aus, dann ist den Wörishofern die Teilnahme an den Play-offs sicher. Angesichts des Restprogramms, das die Wölfe haben, würden die Verantwortlichen den Deckel so früh wie möglich drauf machen.

Denn am Sonntag kommt zunächst der Tabellenführer EV Füssen nach Bad Wörishofen (Spielbeginn: 17 Uhr), am Sonntag, 5. Februar, geht es zum Tabellenzweiten nach Königsbrunn. Mit vielen Punkten sollten die Wörishofer dabei nicht rechnen, zumal die bisherigen Begegnungen gegen die beiden Teams meist mit einer Niederlage geendet hatten. Einzig vor zwei Wochen hatten die Wölfe das Glück auf ihrer Seite. Damals bezwangen sie die Königsbrunner mit 2:1 nach Penaltyschießen – und haben damit einmal mehr ihre Play-off-Tauglichkeit bewiesen.