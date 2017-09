2017-09-12 08:35:00.0

Fußball Das tat weh

Hohe Niederlagen, Verletzungssorgen und Platzverweise – am Wochenende mussten einige Klubs in der Kreisliga, Kreis- und A-Klasse so manchen Nackenschlag einstecken. Von Axel Schmidt

Tore, Platzverweise und Verletzte – am vergangenen Fußball-Wochenende beließen es die Spieler auf vielen Plätzen nicht beim Minimalprogramm.

Dass etwa alle vier heimischen Kreisligisten als Verlierer vom Platz gehen, ist durchaus denkbar. Dass es für den TSV Mindelheim, TSV Kammlach, FSV Amberg und FSV Dirlewang dabei aber immerhin gleich 22 Gegentore gibt, ist doch etwas außergewöhnlich. „Es war ein kollektives Versagen“, nannte Mindelheims Trainer Marco Henneberg das 3:6 seiner Elf gegen den TV Woringen. „Alles, was in den letzten Wochen gut lief, ging diesmal schief.“ Eingeleitet wurde die Niederlage ausgerechnet vom Neuzugang zwischen den Pfosten: Batuhan Tepe, der vergangene Woche seinen Kasten beim 2:0-Sieg in Eggenthal noch sauber gehalten hatte, verursachte nach acht Minuten einen Strafstoß. „Er kam zu spät, der Boden war rutschig – das passiert“, nahm ihn Henneberg in Schutz. In der Folge allerdings fielen ihm die Gegentore zu schnell. Binnen 25 Minuten lag seine Elf mit 0:4 hinten.

Ähnlich erging es dem TSV Kammlach und dem FSV Amberg: Für die Amberger war die Partie in Benningen nach 20 Minuten beim Stand von 0:3 bereits verloren, der TSV Kammlach lag zur Pause gegen Buxheim mit 0:3 in Rückstand. Am Ende verloren beide Teams mit 1:5. Einkalkuliert dürfte die 1:6-Niederlage des Aufsteigers FSV Dirlewang beim Tabellenführer Ottobeuren gewesen sein. Allerdings wehrten sich die Dirlewanger zunächst noch nach Kräften, doch in der zweiten Halbzeit sorgte Ottobeuren für klare Verhältnisse.

Ettringen hat zwei weitere Verletzte zu beklagen

Zumindest – und das ist die gute Nachricht – blieben alle Spieler gesund. Das können nicht alle Mannschaften von sich behaupten. In der A-Klasse Allgäu 2 trat der TSV Ettringen auf dem sprichwörtlichen Zahnfleisch in Kirchdorf an. Gleich drei wichtige Stammspieler (Hannes de Paly, Patrick Gödrich, Joshua Brunnenmeier) fehlten. Nach dem Spiel dürfte es – um im Bild zu bleiben – noch der Kieferknochen sein, auf dem die Ettringer daherkommen. Denn Frank Maurer musste nach einem Tritt auf den Knöchel ebenso verletzt raus, wie de Paly-Ersatz Manuel Schneider. So kam Trainer Roland Pokern zum Debüt im Ettringer Tor. „Es ist seit dem Saisonstart so, dass permanent wichtige Spieler fehlen. Das ist dann zwar die Chance für den einen oder anderen jungen Spieler. Aber deren Leistungen sind dann einfach noch recht schwankend“, erklärte Pokern nach dem 1:1 in Kirchdorf.

Auch beim FC Bad Wörishofen wird die Auswahl vor allem im Offensivereich für Trainer Christian Vogel dünner. Im Spiel gegen den SV Mattsies (2:3) verletzten sich mit Benedikt Singer, Maximilian Gast und Fabio Franke gleich drei Stürmer. „So etwas habe ich seit Jahren nicht mehr erlebt“, sagt FCW-Trainer Christian Vogel. Er hofft nun, dass sich bei Benedikt Singer nicht die schlimmsten Befürchtungen, ein Kreuzbandriss, bestätigen. „Er ist einer, der auf die Zähne beißt. Wenn so einer dann mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegt, dann ist was kaputt.“ Ebenfalls unglücklich lief es für Fabio Franke, der sich ausgerechnet bei seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 verletzte. „Das sind Spieler, die man nicht einfach so ersetzen kann.“ Am Ende verlor der FCW und ist damit weiter Schlusslicht der Kreisklasse Allgäu 2.

Breitenbrunn steht weiter ohne Punkt da

Dieses Schicksal teilt er sich mit dem SV Breitenbrunn, der eine Klasse tiefer, in der A-Klasse Allgäu 2, die rote Laterne inne hat. Gegen Türkiyemspor Mindelheim brachten sich die Breitenbrunner aber selbst um einen möglichen Punktgewinn. Denn beim Stand von 0:1 kassierten sie eine Viertelstunde vor Schluss in ein und derselben Minute gleich zwei Platzverweise: Bei einer Rudelbildung wurden zwei Breitenbrunner mit jeweils der zweiten Gelben Karte bedacht. Acht Minuten später folgte die nächste Ampelkarte. Von Trainer Herbert Sauter gibt es keinen Vorwurf, nur soviel: „Manchmal sind wir einfach noch zu naiv.“ Das ist dem Verletzungspech geschuldet, das den SVB seit Saisonbeginn heimsucht. Mit Stürmer Raphael Rogg, Daniel Zwing, Joshua Wörle und Peter Horber fehlen Sauter vier Stammkräfte. „Das können wir nicht alles auffangen. Aber die Buben bemühen sich und sind engagiert. Wir kommen da hinten schon raus“, ist er zuversichtlich.