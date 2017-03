2017-03-25 10:23:00.0

Fußball Der Ball rollt wieder im Unterallgäu

Mit einigen Nachholspielen starten die Kicker in die Rückrunde. Grund genug, um ein Update zu machen. Von Axel Schmidt

Nachdem vergangene Woche der TSV Ettringen und die SpVgg Wiedergeltingen den Auftakt zur Jagd auf Punkte gemacht hatten, steigen nun am Wochenende ein paar mehr Mannschaften mit ihren Nachholspielen in die Rückrunde ein. Grund genug, um die Veränderungen im Kader, auf dem Trainerstuhl oder auch die sportlichen Aussichten zu blicken:

Neue Trainer

Seinen Einstand als neuer Trainer des TSV Kammlach feierte Manuel Neß bereits bei der Unterallgäuer Hallenmeisterschaft. Der 35-Jährige kam im Winter vom FC Hawangen und übernahm den Posten von Markus Grützner, der nach einigen Querelen im vergangenen Herbst das Handtuch geworfen hatte. Schon frühzeitig klar war der Trainerwechsel beim Kreisklassisten SV Oberegg. Hier war Dragan Lazic schon vor der Saison als Nachfolger für den scheidenden Cetin Celalettin (SV Schlingen) verpflichtet worden. Allerdings konnte der 47-jährige Lazic erst zur Winterpause von der SpVgg Kaufbeuren kommen, wo er die A-Junioren in der Kreisliga betreut hatte. Ein anderer Kreisklassist wurde eher kalt erwischt: Beim TSV Mindelheim 2 stellte Tarik Yurtseven sein Amt zur Verfügung. Für ihn übernimmt Carlos Azevedo die Mannschaft. Lokalrivale Türkyiemspor Mindelheim fand für den aus beruflichen Gründen gegangenen Gökay Zengin eine interne Lösung: Mustafa Özkarabacak betreut den A-Klassisten in der Rückrunde.

Neue Spieler

Hier drehte sich das Wechselkarussell laut dem Fußballportal www.fupa.net/allgaeu nicht allzu schnell. Trotzdem dürften manchen Vereinen einzelne Spielerabgänge wehtun. So musste der A-Klassist Türkiyemspor Mindelheim seinen Torhüter Daniel Brugner zum B-Klassisten SC Unterrieden ziehen lassen. Patrick Eckers, der zwar eigentlich pausiert hatte und dem TSV Mindelheim nach dem Abstieg in die Kreisliga im Prinzip nicht zur Verfügung stand, wechselte zum Landesligisten SpVgg Kaufbeuren.

Genutzt hat die Winterpause auch der SV Mattsies. Der Kreisklassist hat die Position des Torhüters – Stammkeeper Dominik Kleinsteuber ist verletzt – neu besetzt: Vom FC Kempten 2 kam Florian Weber.

Neue Ziele

Nachdem zur Winterpause sämtliche Mannschaften bereits über die Hälfte ihrer Saisonspiele absolviert haben, konnten sich die Verantwortlichen in der Winterpause Gedanken über das vor der Saison ausgegebene Saisonziel machen. Einige Klubs dürften diese mittlerweile revidiert haben.

In der Kreisklasse Allgäu 2 dürften einige Klubs ihr Ziel korrigieren, am deutlichsten wohl der FSV Dirlewang. Der hatte vor der Spielzeit den Klassenerhalt als Ziel ausgerufen – und steht nach einer starken Vorrunde nur sechs Punkte (bei zwei Spielen weniger) hinter Spitzenreiter FSV Amberg auf Platz zwei. Dagegen muss der SV Oberegg wohl den Aufstiegstraum revidieren. Als Vierter hat der SVO (bei drei Spielen weniger) schon 14 Punkte Rückstand auf Rang eins. Und der TSV Mindelheim 2, der eigentlich ins gesicherte Mittelfeld wollte, kann eigentlich schon mit der A-Klasse rechnen.

In dieser marschiert der SV Bedernau in Richtung Durchmarsch. Der Aufsteiger, der in der neuen Liga einen Mittelfeldplatz ergattern wollte, führt die Tabelle an. Weniger gut läuft es für den TSV Ettringen und den SV Salgen/Bronnen. Beide hinken ihren Ansprüchen („oben mitspielen“, „einstelliger Tabellenplatz“) deutlich hinterher.

In den B-Klassen, in denen jeweils drei erste Mannschaften gegen Reserveteams um drei Aufstiegsplätze kämpfen, rennt nur der SV Schlingen etwas hinterher. Die Schlingener müssen in der BK 11 als Vierter den SV Oberegg 2 noch von Rang drei verdrängen, um ihr gestecktes Ziel, den Aufstieg, zu erreichen.

Nachholtermine

Die ausgefallenen Spiele vor der Winterpause werden nun an folgenden Terminen nachgeholt: 25./26. März und 17. April (Ostermontag). Für einige Vereine, die mehr als zwei Nachholspiele haben, kommen zudem Partien unter der Woche hinzu, etwa am Mittwoch, 26. April. Eng wird der Terminkalender für den TSV Mindelheim: Der Kreisligist steht im Halbfinale um den Kreispokal. Hier empfängt der TSV am Mittwoch, 5. April, den SV Ungerhausen.