2017-07-18 06:02:00.0

Gewichtheben Der Bizeps hat sich gut erholt

Der Hasberger Sepp Graf holt sich seinen 14. Bezirkstitel – obwohl er angeschlagen war.

Sein Schützling Alexander Häfele hat es vor Kurzem vorgemacht und den deutschen Meistertitel im Gewichtheben geholt. Nun zog der Hasberger Kraftsportler Sepp Graf nach. Zwar war es nicht der deutsche Titel, doch mit neuem bayerischen Rekord sicherte sich Graf seinen insgesamt 14. schwäbischen Meistertitel.

Über 50 Teilnehmer, darunter auch sieben Frauen, haben sich beim TSV Burgau im Reißen und Stoßen einen ansehnlichen Wettbewerb in den verschiedenen Altersklassen geliefert. Sepp Graf startete in der Altersklasse der 70- bis 75-Jährigen (AK 8) und war hier der älteste Teilnehmer. Das jedoch war noch nie ein großes Handicap für den Gewichtheber. Schwerer wog da schon der Bizepssehnenriss, den er sich zwei Wochen zuvor zugezogen hatte. Doch Graf zeigte sich dennoch gut in Form.

„Im Reißen blieb ich mit 59 Kilogramm nur ein Kilo unter meiner Jahresbestleistung“, sagte Graf. Im Stoßen lief es sogar besser, als im Vorjahr: Nach 75 Kilogramm im ersten Versuch stieß Graf mit 79 Kilogramm im zweiten Versuch einen neuen bayerischen Rekord. Diesen übertraf er dann gleich noch einmal, denn im dritten Versuch waren es 80 Kilogramm, die er sicher nach oben stieß.

Der Titel war ihm damit sicher. Zum 14. Mal stand Sepp Graf in Schwaben damit ganz oben auf dem Siegerpodest. „Jetzt hoffe ich, dass ich verletzungsfrei bleibe, denn in vier Wochen findet in Schweden die Europameisterschaft statt“, so Graf. Dann wird die Konkurrenz um einiges stärker sein. In seiner Alters- und Gewichtsklasse gehen dann nämlich fünf ehemalige Weltmeister an den Start.