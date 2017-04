2017-04-05 09:00:00.0

Fußball Der TSV Mindelheim will den letzten Schritt machen

Der TSV Mindelheim steht vor dem Sprung ins Pokalfinale – und zieht Optimismus aus einer Niederlage. Von Axel Schmidt

Marco Henneberg ist vor dem Pokalduell gegen den SV Ungerhausen nicht bange. „Wenn meine Mannschaft so spielt, wie gegen Heimertingen, dann packt sie das“, sagt der Trainer des Fußball-Kreisligisten vor dem Halbfinale im Allgäuer Kreispokal am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr).

Zwar hatte der TSV Mindelheim die Generalprobe am Samstag gegen den ungeschlagenen Kreisliga-Spitzenreiter FC Heimertingen mit 1:3 verloren. Doch die Art und Weise, wie seine Mannschaft aufgetreten ist, hat Henneberg gefallen.

ANZEIGE

Deshalb hat er seinen Spielern nun vor dem Pokalspiel auch frei gegeben. „Sie sollen die Niederlage verdauen und den Kopf frei kriegen“, lautet seine Begründung für den trainingsfreien Tag. Henneberg macht auch keinen Hehl daraus, dass ihm das Pokalspiel wichtiger ist, als das Ligaspiel zuletzt gegen Heimertingen. „Wir sind alle heiß auf den Pokal“, sagt er. Für die Partie gegen Liga-Konkurrent Ungerhausen hat er den kompletten Kader beisammen.

In der Kreisliga sind sich der TSV Mindelheim und der SV Ungerhausen in diesem Jahr erst einmal begegnet: In Ungerhausen trennte man sich im Oktober vergangenen Jahres 1:1 unentschieden. Ein Ergebnis, dass diesmal ausgeschlossen ist. Der Sieger trifft im Endspiel auf den FC Kempten.