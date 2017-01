2017-01-31 19:03:00.0

Basketball Der junge TSV Mindelheim ist erstmals erfolgreich

Mit der jüngsten Mannschaft aller Zeiten feiert Mindelheim den ersten Saisonsieg in der Bezirksklasse. Von Axel Schmidt

Mit einem Durchschnittsalter von nicht mal 20 Jahren ging die jüngste Mindelheimer Herrenmannschaft aller Zeiten in ihr erstes Rückrundenspiel. Durch fünf verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle rückten gleich vier U18-Spieler nach. „Die Jungs müssen leider schneller als gedacht richtig viel Verantwortung übernehmen, aber damit kommen sie scheinbar prima zurecht“, sagte Trainer Giuseppe D’Angelo nach dem 60:56-Sieg gegen die SG Heising/Kottern 2.

Dabei begann das Spiel alles andere als optimal. In der Offensive kamen bei den Mindelheimern kaum vernünftige Abschlüsse zustande. Wenigstens die Abwehr stand gut, die Gäste punkteten fast nur von der Freiwurflinie. Trotzdem führten sie bis zur Halbzeit mit 28:15. Nach der desolaten ersten Hälfte fand das junge Mindelheimer Team aber immer besser ins Spiel. Vor allem die großen Spieler Andreas Ruppel und Alexander Schmid wurden nun besser mit Bällen versorgt und konnten so den Rückstand deutlich verkürzen.

Im Schlussabschnitt sorgte dann Burak Tel per Dreier für die erste Mindelheimer Führung (49:48). In der engen Schlussphase aber behielten die jungen Spieler einen kühlen Kopf und feierten am Ende mit 60:56 den ersten Saisonsieg. „Es war toll zu sehen wie Alexander Schmid, Kadir Mehel und Michael Bayer in den letzten Minuten noch alles gegeben haben und den Sieg für die Herren gesichert haben. Das macht Hoffnung auf die neue Saison“, sagte ein sichtlich zufriedener Giuseppe D’Angelo.