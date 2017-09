2017-09-27 12:15:00.0

Sportabzeichen Deutsch-österreichische Leistungsschau

Seit 20 Jahren legen Bad Wörishofer in Reutte das österreichische Abzeichen ab. Von Helmut Bader

Ein nicht alltägliches Jubiläum feierte die Sportabzeichenabteilung des TSV Bad Wörishofen kürzlich. Seit nunmehr 20 Jahren nämlich legen Mitglieder neben dem Deutschen Sportabzeichen auch das österreichische „Turn- und Sportabzeichen“ (ÖSTA) ab. Seit 1997 besteht diese Kooperation zwischen dem TSV Bad Wörishofen und dem österreichischen SV Reutte/Tirol. Dieses Jubiläum wurde jetzt gebührend bei einem Besuch der Kneippstädter in Reutte begangen. Immerhin haben auch heuer wieder 31 Sportler aus Bad Wörishofen das ÖSTA abgelegt.

Alles begann im Jahre 1997 mit einer Anfrage des TSV Bad Wörishofen, ob es möglich sei, in Reutte das ÖSTA abzulegen. Am 8. August desselben Jahres kamen schon die ersten Sportler aus der Kneippstadt, damals unter der Leitung von Walter Häusl, ins Drei-Tannen-Stadion und ins Schwimmbad nach Reutte und absolvierten dort die geforderten Leistungen in den fünf unterschiedlichen Leistungsgruppen. Es wurde schnell beschlossen, diese Veranstaltung jährlich zu wiederholen.

Wie Franz Walter und Hans Glanz von der aktuellen Abteilungsleitung betonen, wurden die Wörishofener seither stets sehr zuvorkommend in Reutte aufgenommen. Zum Jubiläum reisten im September erneut 13 Vertreter nach Reutte. Empfangen wurden sie vom Vizepräsidenten des Sportvereins, Sepp Paulweber, und vom Sportabzeichenleiter, Reinhard Hornstein.

Mit dabei war auch Rudi Broda, der stellvertretende BLSV-Kreisvorsitzende im Unterallgäu und Bezirkssportabzeichen-Referent. Er hatte selbst das österreichische Abzeichen schon mehrmals abgelegt. Von beiden Seiten wurde die freundschaftliche Atmosphäre betont, die von Anfang an geherrscht und die zu vielen freundschaftlichen Beziehungen geführt habe. Diese Verbindung solle weiter Bestand haben.