2017-05-13 10:21:00.0

Fußball Die Hilfe von oben

Im Saisonendspurt werden die Grenzen zwischen erster und zweiter Mannschaft oftmals fließend. Doch wann darf ein höherklassiger Spieler in der Reserve aushelfen? Von Axel Schmidt

Zum Saisonende haben sie wieder Hochkonjunktur: die sogenannten Wundertüten. So werden von Trainern gerne die Mannschaften genannt, die als zweite Mannschaft eines höherklassigen Teams im Ligabetrieb antreten. Wundertüte deshalb, weil man als Gegner einer solchen Mannschaft nie genau weiß, welche Spieler auflaufen. Sind es tatsächlich die Akteure, die schon während der gesamten Saison das Trikot der „Zweiten“ trugen? Oder greifen nun, da es womöglich um den Aufstieg oder gegen den Abstieg geht, doch einige Spieler aus der „Ersten“ mit ein?

Was für die einen ein legitimes Mittel ist, legen die anderen als Wettbewerbsverzerrung aus. Und der Verband? Der versucht das Ganze in geregelte Bahnen zu lenken und hat dazu einen eigenen Paragrafen in seiner Spielordnung stehen: Paragraf 34 regelt den „Einsatz in verschiedenen Mannschaften während des Spieljahres“ – in diesem Jahr in einer Neufassung.

ANZEIGE

Diese setzt den Vereinen, deren Teams höherklassig spielen, klare Grenzen. So heißt es dort, dass ein Spieler nach einem Einsatz in der ersten Halbzeit eines Meisterschaftsspiels nicht an den nächsten zwei Meisterschaftsspielen der zweiten Mannschaft mitwirken darf. Die Einsatzbeschränkung endet nach zehn Tagen.

So weit, so gut: Doch es gibt eine Ausnahme. Der Fußballverband sieht nämlich erst die Bezirksliga als Maßstab für eine höherklassige Mannschaft an. Denn im zweiten Absatz von Paragraf 34 heißt es: „Vereine, deren 1. Mannschaft nicht höher als in der Kreisliga spielen und deren 2. Herrenmannschaft in einer der untersten beiden Spielklassen im Kreis eingereiht ist, können zusätzlich [...] bis zu drei beliebige Spieler aus der 1. Mannschaft ohne Einschränkungen sowohl in der 1. als auch in der 2. Mannschaft einsetzen.“

Was bedeutet das nun für die Mannschaften in der Region?

Wer profitiert theoretisch? Alle Teams aus der Kreisliga Mitte, Kreis- und A-Klasse 2, die eine zweite Mannschaft im Spielbetrieb der A- oder B-Klasse haben.

Wer profitiert praktisch? Da in der A-Klasse Allgäu 2 keine Reservemannschaft um den Aufstieg mitspielt bzw. mit dem SV Eggenthal 2 auch der Absteiger schon längst feststeht, spielt die Regel keine Rolle. In den B-Klassen ist es ähnlich: In den B-Klassen 9 und 10 stehen die Aufsteiger – allesamt erste Mannschaften – bereits fest. Einzig in der B-Klasse 11 kann der SV Oberegg 2 noch aufsteigen. Die Oberegger sind damit die einzige Mannschaft, die diese Einsatz-Regel heuer für sich nutzen könnten.

Für den TSV Mindelheim etwa gilt diese nicht, da der TSV Mindelheim 2 als Kreisklassist eben nicht in einer der untersten beiden Ligen des Kreises spielt. Die Mindelheimer dürften also beim Kellerduell am Sonntag in Mittelneufnach nur auf Spieler zurückgreifen, die in der vergangenen Woche nicht in der ersten Halbzeit in der Kreisliga zum Einsatz kamen.

Aber: „So etwas mache ich nicht“, sagt TSV-Trainer Carlos Azevedo. „Am Sonntag wird die ganz normale zweite Mannschaft spielen.“ Um noch eine Chance auf den Relegationsplatz zu haben, muss seine Mannschaft gegen den TSV Mittelneufnach unbedingt gewinnen. Doch allzu große Hoffnung hat Azevedo nicht: „Wenn wir es bis jetzt nicht geschafft haben, da unten etwas rauszukommen, warum sollte es dann in den letzten zwei Spielen klappen?“ Allerdings gibt es ein gutes Omen: Im Hinspiel gewann der TSV Mindelheim.