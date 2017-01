2017-01-25 06:09:00.0

Futsal Die JFG Wertachtal schießt ein paar Tore zu wenig

Der Nachwuchs des FV Illertissen unterstreicht seine Vormachtstellung im Unterallgäu mit zwei Turniersiegen. Die JFG Wertachtal kann dabei nur bei den B-Junioren mithalten. Von Axel Schmidt

Einen Teilerfolg verbuchte die JFG Wertachtal bei den Unterallgäuer Futsal-Endrunden in Memmingen. Denn während die C-Junioren die Qualifikation zum Allgäuer Finalturnier verpassten, lösten die B-Junioren das Endrundenticket – allerdings auch nicht als Turniersieger.

B-Junioren Die beiden Bezirksoberligisten, der FV Illertissen und die JFG Wertachtal, wurden ihrer Favoritenrolle bei der Unterallgäuer Futsalmeisterschaft gerecht. Bis zum letzten Spiel des Turniers blieben die beiden Teams ohne Punktverlust, sodass der Plan von Spielgruppenleiter Karl Haag aufging. Er hatte das Duell zwischen dem FV Illertissen und der JFG Wertachtal als Schlusspunkt des Turniers vorgesehen – und so für ein echtes Finale um den Unterallgäuer Titel gesorgt.

Den holte sich letztlich der FV Illertissen, ohne dass er jedoch dieses letzte Spiel gewann. Das 1:1-Unentschieden reichte dem FVI, um sich in der Endabrechnung dank der besseren Tordifferenz vor die JFG Wertachtal zu setzen.

Letztlich waren es die hohen Siege gegen die SG Benningen (6:1) und SG Mindelheim (7:0), die den Illertissern den Turniersieg brachten. Die JFG Wertachtal qualifizierte sich allerdings auch als Zweitplatzierter für die Endrunde um die Allgäuer Meisterschaft, die am kommenden Sonntag, 29. Januar, in Marktoberdorf ausgespielt wird.

C-Junioren Auch bei den C-Junioren heißt der neue Unterallgäuer Futsal-Meister FV Illertissen. Hier wurde in zwei Gruppen mit anschließenden Finalspielen gespielt.

Mit der SG Kammlach und der JFG Wertachtal waren zwei Teams aus der Region in Memmingen vertreten. Dabei durften sich die Kammlacher am Ende des Turniers rühmen, dem späteren Sieger aus Illertissen den einzigen Punktverlust beigebracht zu haben (1:1). Doch bei diesem einen Punkt blieb es dann auch für die Spielgemeinschaft. Besser lief es für die JFG Wertachtal, die sich hinter dem TSV Ottobeuren als Gruppenzweiter für das Halbfinale qualifizierte. Hier scheiterten die Wertachtaler dann denkbar unglücklich im Sechsmeterschießen am FV Illertissen.

Allerdings bestand weiterhin die Chance auf die Teilnahme an der Allgäuer Endrunde, denn schließlich sollten sich die drei Erstplatzierten qualifizieren. Im Spiel um Platz drei aber unterlag Wertachtal dem SV Amendingen mit 0:1 und verpasste so die Teilnahme.