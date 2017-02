2017-02-21 06:08:00.0

Handball Die Konkurrenz stürmt den Mindelheimern davon

Die Niederlage in Landsberg bedeutet für den TSV Mindelheim nicht nur die rote Laterne, sondern auch einen Vier-Punkte-Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Von Johannes Heimpel Und Anna Hüttmann

Jetzt sieht es düster aus für die Handballer des TSV Mindelheim. Nach der 32:37-Niederlage in Landsberg steht der TSV Mindelheim nun auf dem letzten Platz – und hat bereits vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Auch für die Mindelheimer Frauen gab es eine kleine Enttäuschung. Doch das 24:24-Unentschieden gegen den Abstiegskandidaten TSV Gilching tut den Mindelheimerinnen nicht weh.

Männer Im Kellerduell gegen den TSV Landsberg liefen die Mindel-heimer schnell einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Und es wurde nicht besser, im Gegenteil: Mitte des ersten Durchgangs war er sogar auf fünf Tore angewachsen. Erst dann kamen die Mannen von Trainer Markus Gaum besser in Schwung. Durch eine deutlich bessere Abwehr und mehr Bewegung im Angriff schafften es die Mindelheimer, zum 14:14 auszugleichen. Diese starke Phase ebbte dann jedoch wieder ab und beim Stand von 19:15 für Landsberg ging es in die in die Halbzeit.

ANZEIGE

Im zweiten Durchgang schafften es die Mindelheimer dann nicht mehr, ihre Angriffe clever zu Ende zu spielen, und scheiterten oftmals am gegnerischen Block oder Torwart. Durch das schnelle Gegenstoßspiel kamen die Landsberger in dieser Phase zu vielen einfachen Treffern. Über die komplette Halbzeit rannten die Mindelheimer immer einem Drei- oder Vier-Tore-Rückstand hinterher, was zur Folge hatte, dass sie sich am Ende mit 32:37 geschlagen geben mussten. Auch die teilweise überzogenen Zwei-Minuten-Strafzeiten auf Mindelheimer Seite sorgten dafür, dass die Partie nicht mehr ausgeglichen gestaltet werden konnte. Durch diese Niederlage rutschen die Mindel-heimer nun auf den letzten Platz ab und haben sieben Spieltage vor Saisonende vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Frauen Schon nach den ersten Minuten merkten die Mindelheimerinnen, dass die Gäste aus Gilching deutlich stärker auftraten, als noch in der Hinrunde. Gilching legte immer wieder vor, Mindelheim zog nach und zur Pause stand es 12:12. Trainer Jan Krausko fand bei seiner letzten Kabinenansprache deutliche Worte, die vor allem mehr Kampfgeist, Laufbereitschaft und Leidenschaft beinhalteten. In der zweiten Halbzeit nahmen sich die Gastgeberinnen diese Worte auch zu Herzen. Spielzüge und Einzelaktionen führten immer wieder zu Toren und Siebenmetern, welche von Cornelia Repas sicher verwandelt wurden. Doch in der Defensive konnten die Mindelheimerinnen die Gäste nicht auf Abstand zu halten. So gestaltete sich auch in der zweiten Halbzeit ein offener Schlagabtausch, bei dem sich keine der beiden Mannschaften auf mehr als ein Tor absetzen konnten. Selbst die knappe 24:23-Führung kurz vor Schluss brachten die Mindelheimerinnen letztlich nicht über die Zeit und mussten sich am Ende mit einem Punkt zufrieden geben.

A-Junioren Mit dem TV Immenstadt gastierte der Tabellenzweite in Mindelheim – und zeigte in diesem Spiel, warum er ganz vorne steht in der Bezirksoberliga. Mit 25:36 hatten die Mindelheimer das Nachsehen und finden sich in der Tabelle auf Rang sechs wieder.