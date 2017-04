2017-04-02 20:31:00.0

Fußball Die Spannung kehrt zurück

Dank der Ausrutscher des FSV Amberg und des SV Bedernau sind die Meisterschaftsrennen in der Kreis- und A-Klasse Allgäu 2 wieder offen. Von Axel Schmidt

Sie hatten sich viel vorgenommen – und wurden dennoch am Ende nicht mit Punkte belohnt: In der Kreisliga Mitte mussten sich der TSV Mindelheim und der TSV Kammlach den Spitzenteams aus Heimertingen und Buxheim trotz ansprechender Leistungen geschlagen geben.

Kreisliga Mitte

Zwei grundverschiedene Halbzeiten sahen die Zuschauer in Buxheim. Während die Gastgeber in der ersten Halbzeit Oberwasser hatten, bestimmte der TSV Kammlach die zweiten 45 Minuten. Allerdings vergab die Mannschaft von Trainer Manuel Neß beste Ausgleichsmöglichkeiten. Die größte hatte Fabian Räth kurz vor der Pause, als er den Ball am Fünfmeter-Raum noch über das Tor schoss. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, aber wir sind derzeit vor dem Tor zu nachlässig“, sagte Neß, der seinem Team dennoch eine „echt gute Leistung“ beim Tabellendritten bescheinigte.

Der TSV Mindelheim machte im Heimspiel gegen den FC Heimertingen genau das, was er sich vorgenommen hatte: Er machte es dem Tabellenführer so schwer wie möglich. „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden“, sagte auch Trainer Marco Henneberg nach der 1:3-Niederlage. Nach dem 0:1 habe sein Team große Moral gezeigt und noch vor der Pause fiel auch der Ausgleich. Kurz nach dem Seitenwechsel aber bekamen die Gäste binnen weniger Minuten zwei Strafstöße zugesprochen. „Der erste war nicht berechtigt, der zweite schon. Da hatten wir sogar Glück, dass es keine Rote Karte gab“, sagte Henneberg. Nach dem 1:2 gab sich der TSV Mindelheim jedoch nicht auf, kam aber auch zu keiner nennenswerten Torchance mehr. Heimertingen markierte dann mit einem Freistoßtreffer den 3:1-Endstand.

Der SV Schöneberg verpasste gegen den ASV Fellheim einen Heimsieg und musste sich trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben.

Die Ergebnisse:

SVO Germaringen – SV Mauerstetten 0:2

FC Vikt. Buxheim – TSV Kammlach 1:0

TV Woringen – SV Pforzen 1:1

TSV Mindelheim – FC Heimertingen 1:3

SV Schöneberg – ASV Fellheim 2:2

FSV Lamerdingen – SV Ungerhausen 0:2

TSV Legau – SV Eggenthal 4:1

Kreisklasse Allgäu 2

Spitzenreiter FSV Amberg musste sich zum Rückrundenauftakt mit einem Punkt begnügen. Im Derby beim FC Buchloe war es Steve Masuch, der 20 Minuten vor dem Ende mit seinem Tor den Ausgleich und damit den 1:1-Endstand erzielte.

Diese Steilvorlage nutzte der FSV Dirlewang und verkürzte den Abstand dank eines 2:0-Sieges im Derby gegen den SV Oberegg auf einen Punkt. Christoph Gallert und Matthias Fleschhut hatten für Dirlewang getroffen und so Obereggs neuem Trainer Dragan Lazic den Einstand vermiest.

Vier Tore in einem Spiel erzielte Bad Wörishofens Benedikt Singer beim 5:1-Heimsieg des FCW gegen den TSV Mittelneufnach.

Die Ergebnisse:

FC Buchloe – FSV Amberg 1:1

Germaringen II – SV Sal. Türkheim 0:1

SV Oberrieden – SV Mattsies 2:1

SC Eppishausen – Zaisertshofen 2:1

Bad Wörishofen – TSV Mittelneufnach 5:1

TSV Kirchheim – Mindelheim II 4:0

FSV Dirlewang – SV Oberegg 2:0

A-Klasse Allgäu 2

Das Meisterrennen wird auch in der A-Klasse Allgäu 2 wieder spannend. Denn während Spitzenreiter SV Bedernau sein Heimspiel gegen den TSV Markt Wald mit 0:2 verlor, verkürzte Verfolger FC Jengen den Punkteabstand durch einen knappen 1:0-Sieg gegen den SV Oberostendorf.

Siege gab es auch für den FC Rammingen (4:2 gegen Eggenthal 2) und den TSV Ettringen (6:1 gegen Kirchdorf). Hierbei erzielte Ettringens Patrick Gödrich einen Dreierpack.

Die Ergebnisse:

SV Bedernau – TSV Markt Wald 0:2

TV Waal – FC Blonhofen II 0:0

FC Jengen – SV Oberostendorf 1:0

Türk Mindelheim – BSK Neugablonz II 0:0

Wiedergeltingen – Salgen/Bronnen 1:1

FC Rammingen – SV Eggenthal 4:2

TSV Ettringen – FSV Kirchdorf 6:1

B-Klassen

Die Überraschung des Tages gelang dem TSV Pfaffenhausen 2 in der B-Klasse Allgäu 10. Die Reserve des TSV gewann dank eines späten Tores von Fatos Zanuni (90.) beim FC 98 Auerbach/Stetten und brachte dem Tabellenzweiten die erste Saisonniederlage bei. In der B-Klasse Allgäu 11 wahrt der SV Schlingen seine Aufstiegschance: Im Derby bei der SpVgg Rieden holte sich Schlingen ein Unentschieden.

Die Ergebnisse:

B-Klasse 2

Buchloe II/Lindenb. – TSV Kammlach II 8:1

SV Schöneberg II – ASV Fellheim II 0:3

DJK SV Ost MM II – SV Pforzen II 1:1

Germaringen III – SV Mauerstetten II 0:2

B-Klasse 9

TV Waal II – Breitenbrunn II 7:3

FC Jengen II – Oberostendorf II 1:2

Auerbach/Stetten II – TSV Pfaffenhausen 1:8

Wiedergelt./Amb. II – Tussenhausen II ausgef.

SC Unterrieden – Schlingen/Ried. II 5:0

FC Loppenhausen – Baisweil-Lauchd. II 7:0

B-Klasse 10

SC Unterrieden II – TSV Markt Wald II 4:0

SV Bedernau II – SV Breitenbrunn 0:5

Loppenhausen II – Salgen/Bronnen II 2:2

FC Rammingen II – SV Tussenhausen ausgef.

Türk Mindelh. II – FSV Kirchdorf II 4:0

Auerbach/Stetten – Pfaffenhausen II 0:1

B-Klasse 11

Langerringen III – Sal. Türkheim II 1:0

SV Oberrieden II – SV Mattsies II 1:5

Eppishausen II – TSV Zaisertshofen II 4:2

Bad Wörishofen II – Mittelneufnach II 0:0

TSV Kirchheim II – Baisweil-Lauchdorf 1:3

FSV Dirlewang II – SV Oberegg II 0:2

SpVgg Rieden – SV Schlingen 2:2