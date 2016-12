2016-10-31 05:03:00.0

Fußball im Unterallgäu Die Tabelle lügt eben nicht

Bei widrigen Wetter- und Platzverhältnissen heizten gestern wenigstens die Stürmer ihren Fans und Gegnern ein

Kreisliga Mitte

Nur noch zwei Punkte Rückstand hat der TSV Mindelheim nach dem deutlichen und auch in dieser Höhe verdienten 5:0-Kantersieg gegen den ASV Fellheim. Das Team von TSV-Trainer Marco Henneberg rückt immer enger zusammen und hofft, diesen Schwung noch in die ausstehenden drei Partien bis zur Winterpause mitzunehmen. Düster sieht’s dagegen für den SV Schöneberg aus: Der Aufsteiger musste gegen Lamerdingen schon die sechste Niederlage in Folge einstecken und droht, den Anschluss zu verlieren.

Die Ergebnisse:

TSV Kammlach – SV Mauerstetten 0:3

TSV Mindelheim – ASV Fellheim 5:0

FC Vikt. Buxheim – TV Woringen 4:4

FC Heimertingen – TSV Kammlach 2:1

TSV Legau – SV Pforzen 0:0

SVO Germaringen – SV Ungerhausen 4:4

FSV Lamerdingen – SV Schöneberg 4:0

SV Eggenthal – SV Mauerstetten 1:1

Kreisklasse Allgäu 2

Der FSV Amberg hatte beim Gastspiel gegen Schlusslicht Mindelheim 2 leichtes Spiel und liegt weiterhin an der Tabellenspitze. Kurioses in Buchloe: Die Gäste aus Eppishausen vergaben gleich zwei Strafstöße und so endete das Spiel torlos. Verfolger Kirchheim behielt im Heimspiel gegen Mattsies knapp mit 3:2 die Oberhand. Die niedrigen Temperaturen heizten offenbar den Stürmern ein: Insgesamt fielen gestern trotz der Spielabsage in Oberegg 27 Treffer.

Die Ergebnisse:

Mindelheim II – FSV Amberg 0:4

FC Buchloe – SC Eppishausen 0:0

Germaringen II – TSV Mittelneufnach 6:1

TSV Kirchheim – SV Mattsies 3:2

FSV Dirlewang – Zaisertshofen 3:1

Bad Wörishofen – SV Oberrieden 5:2

SV Oberegg – SV Sal. Türkheim ausgef.

A-Klasse Allgäu 2

Überraschung in Rammingen: Oberostendorf entführt die Punkte

Die Ergebnisse:

Salgen/Bronnen – TSV Markt Wald 1:2

Wiedergeltingen – FC Blonhofen II 2:3

FC Rammingen – SV Oberostendorf 1:3

TSV Ettringen – BSK Neugablonz II 3:6

SV Bedernau – FC Jengen 2:3

Türk Mindelheim – TV Waal 0:1

B-Klassen

Die Ergebnisse:

B-Klasse 2

Buchloe II/Lindenb. – DJK SV Ost MM II 1:3

FC Heimertingen II – TSV Kammlach II 8:1

TSV Legau II – SV Pforzen II 3:2

Lamerdingen II – SV Schöneberg II 2:1

B-Klasse 9

Baisweil-Lauchd. II – Schlingen/Rieden II 5:0

Wiedergelt./Amb. II – Oberostendorf II 4:5

TSV Ettringen II – TSV Pfaffenhausen 1:5

Auerbach/Stetten II – TV Waal II 13:0

FC Loppenhausen – Breitenbrunn II 12:0

SC Unterrieden – FC Jengen II ausgef.

B-Klasse 10

Salgen/Bronnen II – TSV Markt Wald II 4:1

Loppenhausen II – SV Breitenbrunn 1:7

Türk Mindelh. II – Pfaffenhausen II 5:3

SC Unterrieden II – Greimeltshofen II 2:1

SV Bedernau II – Auerbach/Stetten 1:2

SV Tussenhausen – FSV Kirchdorf II 5:0

B-Klasse 11

Langerringen III – Mittelneufnach II 3:0

Baisweil-Lauchdorf – SV Schlingen 2:0

TSV Kirchheim II – SV Mattsies II 1:2

FSV Dirlewang II – TSV Zaisertshofen II 1:0

Bad Wörishofen II – SV Oberrieden II ausgef.

SV Oberegg II – Sal. Türkheim II 6:2

SpVgg Rieden – Eppishausen II 2:3