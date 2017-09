2017-09-01 07:04:00.0

Neuland Die blaue Kugel ist das Ziel

Auch wenn Pétanque vorwiegend von Rentnern gespielt wird muss sich unser Reporter auf der Schwabenwiese gehörig ins Zeug legen. Manchmal heißt es tatsächlich: „Die hat!“ Von Marius Scheitle

Während es 80 Millionen Fußballtrainer gibt, kennen sich die meisten Deutschen in bestimmten Sportarten kaum aus. Aus diesem Grund schauen wir uns in unserer neuen Serie „Neuland“ nicht ganz alltägliche Sportarten an – und zwar hautnah.

Wer in Mindelheim bei heißen Temperaturen eine Abkühlung im Freibad sucht, hat bestimmt schon das eine oder andere Mal zehn bis zwölf – nun ja, etwas betagtere – Personen gesehen, die auf der Schwabenwiese Kugeln werfen. So sieht es zumindest für Laien aus. Dieses „Kugeln werfen“ nennt sich Pétanque, ist hierzulande zwar weniger bekannt, in Frankreich aber seit Jahrhunderten ein populärer Zeitvertreib. Anlässlich unserer Serie Neulandstatte ich der kleinen, erlesenen Gruppe einen Besuch ab und merke schnell, dass das einzige Vorurteil, das ich bei diesem Sport hatte, zumindest ein bisschen zutrifft: Überwiegend Rentner empfangen mich auf dem kleinen Platz am Rande der Schwabenwiese.

Zunächst unterhalte ich mich mit dem spürbar stolzen 94-jährigen Fritz Mack, der mir von den Anfängen des Pétanque in Mindelheim erzählt: „Auf einer Tagung des Sportverbands wurde Pétanque vorgestellt. Ich war gleich begeistert und bestellte noch in dieser Sitzung den ersten Satz Bälle!“ Unter dem Dach der Behinderten- und Versehrtensportgruppe gründete Mack 1999 eine Pétanque-Sportgruppe, die bis heute bei gutem Wetter im Sommer täglich zusammen kommt. Über zwei Stunden werden durchschnittliche die kleinen Kugeln geworfen und dabei abwechselnd gestöhnt und gejubelt. Der Platz war Ende des vergangenen Jahrhunderts in Gemeinschaftsarbeit gebaut worden.

Nach einer kurzen Einführung versuche auch ich mich im Pétanque. Ich spiele zusammen mit Ingrid Breyer und Waldemar Pfeifer gegen eine andere Dreiergruppe. Beide sind in der ersten Mannschaft und wurden vor kurzem bayerische Meister – das erfahre ich jedoch erst hinterher. Von Beginn an fällt mir der Sport eigentlich nicht schwer. Zwar muss ich mich zunächst an den Platz gewöhnen, der leicht abschüssig und nicht gerade ist, zu meinem Erstaunen läuft es jedoch relativ schnell recht gut. Zunächst wird eine kleine blaue Kugel irgendwo auf den Platz geworfen. Anschließend werfen die beiden Mannschaften ihre Kugeln. Es ist immer die Mannschaft am Zug, deren Kugel nicht am nächsten an der blauen Kugel liegt. „Die hat“, rufen die Spieler, wenn eine Kugel näher als der des Gegners liegt.

Mit meinen beiden Teamkollegen läuft es sofort wie am Schnürchen, gleich in der ersten Runde gehen wir mit 4:0 in Führung – die vier Kugeln, die der blauen Kugel am nächsten sind, sind also von uns. In der Folge macht unsere Mannschaft weiter Punkt um Punkt und ich bin daran nicht unbeteiligt. Zwar gehen zwischendurch manche Kugeln von mir noch ziemlich daneben, andere sind dagegen ziemlich gut. So rufen die Spieler teilweise auch nach meinen Versuchen: „Die hat!“ Pétanque strengt mich zwar nicht wirklich an, bei den heißen Temperaturen bin ich aber froh darum. Konzentration, Geschicklichkeit und das gewisse Gefühl im Handgelenk sind wichtig.

Ich merke schnell: Wenn ich mich einmal weniger konzentriere, geht meine Kugel weit am Ziel vorbei. Doch im Großen und Ganzen läuft es gut für mein Team, am Ende gewinnen wir 13:4, da das Spiel gewonnen ist, wenn eine Mannschaft 13 Punkte hat. Ich bekomme Lob. „Dich könnten wir ja gleich verpflichten“, witzelt Waldemar Pfeifer. Ich lehne dankend ab – etwas Anfängerglück war bei mir mit Sicherheit auch dabei. Die Mindelheimer nehmen auch regelmäßig an Turnieren teil. Einmal im Jahr steht die bayerische Meisterschaft auf dem Programm. Auch das Städteturnier findet jährlich auf der Schwabenwiese statt.

„Die Konzentration, die Bewegung und die frische Luft sind das Besondere beim Pétanque“, sagt Hans Fischer von der Behinderten- und Versehrtensportgruppe. Ich muss ihm Recht geben, gerade für etwas ältere Menschen scheint mir der Sport sehr sinnvoll zu sein. In diesem Sinne fällt mein Fazit positiv aus und immerhin weiß ich jetzt, was diese zehn bis zwölf Personen auf der Schwabenwiese machen, wenn ich zum Freibad fahre.