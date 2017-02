2017-02-11 06:06:00.0

Eishockey Die heiße Eiszeit hat begonnen

Die Wörishofer Wölfe empfangen am Sonntag den EV Dingolfing zum ersten Play-off-Heimspiel. Das soll am Ende auch nicht das letzte in dieser Saison sein. Von Axel Schmidt

Es ist angerichtet: Am Sonntagabend empfängt der EV Bad Wörishofen den EV Dingolfing zum ersten Play-off-Heimspiel. Und je nachdem, wie die erste Partie gestern Abend in Dingolfing ausgegangen ist (Spielende nach Redaktionsschluss), stehen die Wölfe entweder unter Druck, den Ausgleich in der Best-of-three-Serie zu schaffen, oder können mit einem Heimsieg den Einzug ins Halbfinale feiern.

Allerdings, und da ist man sich bei den Wölfen einig, so richtig unter Druck stehen sie eigentlich nicht. Mit dem Erreichen des Viertelfinals haben die Wörishofer ihr Saisonziel bereits erreicht. Der Ehrgeiz sei natürlich da, wie Trainer Robert Linke sagt: „Jeder, der einen Sport betreibt, will das maximale Ziel auch erreichen.“ Doch gerade in den Play-offs lässt sich kaum etwas wirklich planen. „Da kann jeder jeden schlagen, es kommt auf die Tagesform an“, so Linke. Sollten seine Mannen eine gute Tagesform haben, dann stehen die Chancen gut, dass die Partie am Sonntag nicht das letzte Play-off-Heimspiel in diesem Jahr sein wird.

DEL2 Schwere Aufgabe für den ESV Kaufbeuren. Der Tabellensechste der Zweiten Liga muss am Sonntag bei Spitzenreiter Bietigheim Steelers antreten. Stolze 24 Punkte trennen die beiden Klubs in der Tabelle. Ob die Differenz am Sonntagabend kleiner wird, ist fraglich. Schließlich bieten die Steelers den besten Sturm und die beste Abwehr der Liga auf, zudem kehrte vergangene Woche der lange verletzte Justin Kelly (Spieler des Jahres 2015/16) zurück.

Bayernliga Die Verzahnungsrunde biegt langsam auf die Zielgerade ein, drei Spieltage vor Schluss ist in der Gruppe A mit den Memminger Indians noch fast alles möglich. Um sich die gute Ausgangslage vor dem letzten Wochenende zu erhalten ist ein Heimsieg am Sonntagabend (18.30 Uhr) gegen den Gruppenletzten EV Pegnitz fast schon Pflicht. Das Ziel der Memminger ist klar: Einer der ersten beiden Plätze soll es am Ende sein, um im Play-off-Viertelfinale Heimrecht zu genießen. Um das zu erreichen, hoffen die Indians, dass keine kurzfristigen Verletzungen hinzukommen. Ob es ein Comeback bei Kapitän Jan Benda geben wird, ist weiterhin unklar. Sicher wieder dabei ist Sven Schirrmacher, der beim Heimspiel gegen Höchstadt gesperrt war.

Der ESV Buchloe muss derweil auswärts ran. Beim EV Lindau hängen die Trauben jedoch hoch, das Hinspiel hatten die Buchloer klar mit 1:5 verloren.