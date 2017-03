2017-03-16 19:07:00.0

Skiclub Mindelheim Die schnellsten Mindelheimer auf der Piste

Markus Becker und Agnes Koch heißen die neuen Mindelheimer Stadtmeister. Von Axel Schmidt

Einen Großkampftag absolvierten die Verantwortlichen des Skiclubs Mindelheim kürzlich: Sie richteten in Grasgehren auf der Waldstrecke nicht nur die Stadtmeisterschaft aus, sondern auch noch den dritten Lauf um den „Menz&Partner-Cup“. Während in dieser Skisaison nicht alle Ausrichter vom Wetter begünstigt waren – ein Rennen um die Unterallgäuer Rennserie musste gar nach zwei Altersklassen abgebrochen werden – hatten die Mindelheimer Glück: Beste Schneeverhältnisse und Sonnenschein hieß Ausrichter und Teilnehmer willkommen.

Stadtmeisterschaft 84 Teilnehmer hatten sich angemeldet, wegen Krankheit oder anderer Unpässlichkeiten waren letztlich aber nicht alle Gemeldeten am Start. Die, die den Weg nach Grasgehren auf sich genommen hatten, wurden belohnt von besten Bedingungen und einem flüssig gesteckten Riesenslalomkurs. Den bewältigten am Ende Agnes Koch und Markus Becker am schnellsten und wurden so neue Stadtmeister 2017. Bei den Snowboardern holten Johanna Fausner und Stefan Siegel den Titel. „Die Piste an der Waldstrecke auf Grasgehren war sehr gut befahrbar, sodass auch für die hinteren Läufer kein Nachteil entstand“, sagte Organisator Josef Frieß vom Skiclub Mindelheim. Das war an diesem Tag nicht unerheblich, schließlich stand am Nachmittag gleich das nächste Rennen an.

Menz&Partner-Cup Hier ging es um Punkte für die Gesamtwertung in der Unterallgäuer Rennserie um den „Menz&Partner-Cup“. Rund 120 Teilnehmer wurden hier gezählt, alle kamen heil ins Ziel und überzeugten mit ihren Leistungen in den jeweiligen Altersklassen. Allen voran die jüngsten Starter, Luisa Kohler vom SC Mindelheim und Philipp Möntmann vom FC Benningen. Tagesbestzeit bei den Damen erzielte Constanze Hoffmann von der RG Burig Mindelheim (0:41,78 Minuten). Bei den Herren war Oliver Passig vom TSV Altusried in 0:38,25 Minuten am schnellsten.