2017-04-03 07:01:00.0

Spiel der Woche Dirlewang hat alles im Griff

Mit einem 2:0-Sieg im Derby gegen Oberegg schnuppern die Kicker des FSV Dirlewang an der Tabellenspitze der Kreisklasse. Obereggs neuer Trainer wurmte noch etwas anderes Von Marius Scheitle

Dirlewangs Trainer Werner Habigt hat in der Halbzeit wohl die richtigen Worte gefunden. Denn im zweiten Spielabschnitt zeigte seine Mannschaft ein komplett anderes Gesicht als noch in der ersten Hälfte. So erzwang Dirlewang die Führung im Derby gegen Oberegg und ging am Ende als hochverdienter 2:0-Sieger vom Platz. „Ich hab’ die Jungs einfach heiß gemacht“, beschrieb Habigt seine Halbzeitansprache nach dem Spiel. Gästetrainer Dragan Lazic zeigte sich dagegen unzufrieden mit der Spielweise des Gegners.

Spitzenspiel und Derby – alles war angerichtet für einen spannenden Fußballnachmittag. So gab es auch kein Abtasten zwischen Dirlewang und Oberegg. Christoph Gallert prüfte bereits in der zweiten Minute Gästetorwart Tobias Linder mit einem strammen Weitschuss. Auch der SVO spielte von Anfang an schnell nach vorne. Nach einem schönen Spielzug in der vierten Minute war aber Dirlewangs Torhüter Timo Immerz zur Stelle. Die beste Chance hatten die Gäste, als Daniel Rothärmel aus elf Metern per Außenriss den Pfosten traf. Oberegg wirkte zum Ende der ersten Halbzeit wacher und schien dem Führungstreffer etwas näher zu sein.

Dies änderte sich jedoch nach dem Seitenwechsel. Die Gastgeber kamen bärenstark aus der Kabine und waren nun ihrerseits im Zweikampf den einen Schritt schneller. Zwischen der 50. und 55. Minute sahen die rund 250 Zuschauer gleich fünf gute Torchancen für Dirlewang. Doch entweder brachte Gästetorwart Tobias Linder eine Hand zwischen Ball und Tor, oder aber der Pfosten rettete.

Dirlewang wirkt am Ende fitter

Nach gut einer Stunde wirkte Dirlewang fitter und war die deutlich zweikampfstärkere Mannschaft. So erhöhte die Heimelf den Druck und das 1:0 war nur eine Frage der Zeit. In der 66. Minute war es dann soweit: Lukas Müllner spielte einen langen punktgenauen Ball auf Martin Drahotta, der das Spielgerät hervorragend unter Kontrolle brachte und für Christoph Gallert ablegte. Dieser schoss den Ball volley aus 15 Metern ins Netz – Gästetorwart Tobias Linder hatte keine Chance.

In der Folge blieb Dirlewang die spielbestimmende Mannschaft und legte neun Minuten später das 2:0 nach. Wieder ging dem Tor von Matthias Fleschhut eine schöne Kombination voraus, sodass Fleschhut keine Mühe hatte den Ball aus 15 Metern aus halblinker Position in die lange Ecke zu schlenzen (75.). Danach hatte Oberegg nichts mehr entgegenzusetzen, die Dirlewanger Viererkette um die hervorragenden Innenverteidiger Lukas Müllner und Markus Schröther stand zum wiederholten Mal in dieser Saison extrem sicher.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit ist das ein hochverdienter Sieg für uns“, sagte Heimtrainer Werner Habigt nach dem Spiel. SVO-Trainer Dragan Lazic zeigte sich dagegen enttäuscht von der Derby-Spielweise des Gegners: „Sie sind teilweise nur auf die Knochen gegangen, aber am Ende ist es ein verdienter Sieg für die rustikalere Mannschaft.“ So behielt im Spitzenspiel der FSV Dirlewang mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdient mit 2:0 die Oberhand – auch dank der wohl richtigen Trainerworte in der Pause.