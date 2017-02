2017-02-05 12:00:00.0

Gastronomie Dirlewang sucht einen neuen Pächter

Das Gasthaus „Zum Schatten“ ist derzeit geschlossen. Das soll sich schnell ändern. Von Sandra Baumberger

Nur wenige Monate nach der Eröffnung ist das Gasthaus Zum Schatten in Dirlewang wieder geschlossen. Seit dieser Woche hängt ein entsprechendes Schild an der Tür – und die Gemeinde ist wieder auf Pächter-Suche. Sie hatte die Gaststätte laut Bürgermeister Alois Mayer „zu einem fairen Preis“ von der Hirschbrauerei gekauft und rund 200000 Euro in die Sanierung und eine neue Einrichtung investiert. Damit wollte sie dem Ort – neben der nur einmal wöchentlich geöffneten Brauereigaststätte – eine weitere Wirtschaft erhalten. Denn: „Wenn wir keine Wirtschaft mehr haben, sind wir auch arm dran“, findet Mayer. Und wenn auf der Bank ohnehin nur Strafzinsen drohen, könne man das Geld ebenso gut in die Infrastruktur investieren.

Dass Gemeinde und Pächter getrennte Wege gehen, hat persönliche Gründe. Entgegen anderslautender Gerüchte wurde die Gaststätte nicht aus hygienischen Gründen geschlossen. Mayer hofft, möglichst schnell einen Nachfolger zu finden, und wirbt mit günstigen Konditionen: Das Haus sei renoviert, die Einrichtung vorhanden und der Pächter sei an keinen Brauereivertrag gebunden. „Das Risiko ist also nicht groß.“ Außerdem gebe es darüber eine Wohnung, die ein Pächter nutzen könnte. Für den Sommer hat sich die Gemeinde Gedanken über Sitzgelegenheiten im Freien gemacht, die besonders für Radfahrer und Ausflügler attraktiv sein könnten.

Obwohl es schon beim ersten Anlauf nicht ganz einfach war, einen Pächter zu finden, ist die Gemeinde laut Mayer „guten Mutes“. Das scherzhafte Angebot des Gemeindearbeiters, die Gaststätte mit ihm zu betreiben, hat er jedoch ausgeschlagen: „Dafür kann ich nicht gut genug kochen“, sagt er und lacht. Er ist überzeugt, dass die Wirtschaft gut laufen könnte – wenn das Essen schmeckt, der Service stimmt und der Wirt sich für seine Gäste auch die eine oder andere Besonderheit einfallen lässt. „Es braucht einen, der’s umsetzt, und einen, der’s unterstützt“, findet Mayer und lässt keinen Zweifel, dass die Gemeinde zu Letzterem durchaus bereit ist.