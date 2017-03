2017-03-24 07:02:00.0

Schützenköniginnen Ein Frauen-Duo regiert in Bronnen

In der Schützenklasse bei Hubertus Bronnen entscheidet die Satzung über den Thronanspruch. Von Karl Kleiber

Gäbe es den Titel „Schützenkönig der Herzen“, Franz Biechele wäre ein aussichtsreicher Anwärter darauf: Zum dritten Mal hatte er beim Königsschießen von Hubertus Bronnen in den vergangenen sieben Jahren den besten Tiefschuss abgegeben – und zum dritten Mal muss er sich trotzdem mit Rang zwei zufriedengeben. Der Grund: Die Vereinssatzung sieht vor, dass nur ein Stamm-Mitglied Schützenkönig werden kann. Und Biechele ist Erst-Mitglied im Nachbarverein, dem SV Edelweiß Salgen.

So wurde sein 5,1-Teiler letztlich von der 23-jährige Ramona Langenmaier mit ihrem 5,7-Teiler „übertroffen“. Sie war 2007 schon Königin der Jungschützen. Dritter in der Schützenklasse wurde Christoph Ledermann (6,9). Bei der Jugend gewann zum dritten Mal Julia Schneider, diesmal mit einem 22-Teiler. Zweite wurde Nadine Rampp (37,5) vor Tom Götzfried (49,9). 82 Schützen, darunter 29 Damen und 13 Jugendliche, hatten am Königsschießen in Bronnen teilgenommen. Vorsitzender Peter Hämmerle und Schützenmeister Frank Fuhrmann nahmen im Vereinslokal Traube die Königsproklamation, Preisverteilung und Pokalverleihung vor.