2017-05-12 06:02:00.0

Gauschießen Ein Geheimnis hütet Loppenhausen noch

Nach drei Wochen ist der Wettkampf zum 57. Gauschießen in Loppenhausen beendet. Wer die Königskette tragen darf, wird bei der Preisverteilung bekannt gegeben. Von Axel Schmidt

Wird es der Start-Ziel-Sieg von Ulrich Peter aus Hausen, oder konnte ihm doch noch ein anderer Schütze den Titel des neuen Gauschützenkönigs streitig machen? Diese Frage ist die einzige, die nach Beendigung der Schießtage beim 57. Gauschießen vom Veranstalter noch nicht beantwortet wird. „Wir wollen die Spannung bis zur Preisverteilung noch hochhalten“, sagt Herbert Frei, Vorsitzender des Schützenvereins Boschhorn Loppenhausen. Deshalb veröffentlichte der Verein die Blatt’l auf der Festscheibe vom letzten Schießtag nicht mehr.

Wer also der Nachfolger von Wolfgang Schmid (Schützenklasse) und Ramona Wörishofer (Jugend) auf dem Thron des Gauschützenkönigs wird, bleibt demnach noch ein Geheimnis bis zum Donnerstag, 8. Juni, wenn die Preisverteilung ansteht.

Mit dem Verlauf des dreiwöchigen Wettkampfes ist Frei jedenfalls zufrieden. Zwar haben die Loppenhauser die magische 1000-Teilnehmermarke mit 926 Schützen knapp verfehlt. „Aber mit dem Ergebnis der Loppenhauser Teilnehmer bin ich sehr glücklich. Die 1000 Teilnehmer wären halt noch das i-Tüpfelchen gewesen“, sagt Frei. Ansonsten habe alles bestens geklappt und reibungslos funktioniert. Einen großen Dank sprach er auch dem FC Loppenhausen aus, der nicht nur die Sporthalle als Schießstätte zur Verfügung gestellt hatte, sondern den Schützenverein tatkräftig bei der täglichen Organisation zur Seite stand.

Am Samstag, 13. Mai, steht ab 19 Uhr nun das Finalschießen an. Hierzu haben sich in den Kategorien Luftgewehr, Luftpistole und Jugend jeweils die acht besten Schützen qualifiziert. Die Favoritenrolle bei den Luftgewehrschützen schiebt Herbert Frei dem Bundesligaschützen Florian Krumm (SC Pfeil Vöhringen) aus Dirlewang zu. Allerdings: „Er darf sich keine Schwäche erlauben. Die Konkurrenz ist stark.“ Bei den Luftpistolenschützen dürfte es gelten, Michael Dreher (Stetten) zu schlagen.