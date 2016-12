2016-12-23 12:54:00.0

Schießen Ein Glücksschuss für die Ewigkeit

Anton Landsperger wurde in diesem Jahr erstmals Schützenkönig bei den Adlerschützen Breitenbrunn. So weit, so gut. Hätte er nicht 66 Jahre lang darauf gewartet Von Axel Schmidt

„Wissen Sie, wann mein Mann nach der Proklamation heimgekommen ist“, fragt Edelgard Landsperger. Sie schiebt die Antwort gleich hinterher: „Um halb vier morgens.“ Und ihr Ehemann Anton, der neben ihr sitzt, lacht verschmitzt. Seine wachen Augen blitzen hinter einer Brille. Er hat es also ganz schön krachen lassen, damals im Kreise der Adler-Schützen Breitenbrunn.

Kein Wunder: Der große, schlanke Mann mit den wachen Augen und dem festen Händedruck war zu diesem Zeitpunkt immerhin schon 88 Jahre alt. Und hatte wenige Wochen zuvor mit einem 5,6-Teiler den besten Tiefschuss des Breitenbrunner Königsschießens abgegeben. „Mit dem haben sie nicht gerechnet“, sagt Anton Landsperger und freut sich heute noch diebisch über seinen Coup. Mit mittlerweile 89 Jahren war er auch beim Gauschützenball im Oktober in Oberegg der gefeierte Star, der stolz die Talerkette präsentierte.

Mit 16 muss er noch in den Krieg ziehen

„Gelernt“ hat er das Schießen beim Militär. Als 16-Jähriger muss er zur Wehrmacht. Noch heute erzählt er, was er davon hielt: „Damals war man als 16-Jähriger wehrpflichtig. Ins Kino aber durfte man erst mit 18.“ Zwei Kriegsjahre muss Landsperger noch miterleben, dann gerät er in Holland in Gefangenschaft. Erst 1949 kehrt er in seine Heimat zurück.

In Breitenbrunn lernt er seine spätere Frau kennen, natürlich beim Wirt. Die gebürtige Magdeburgerin Edelgard, deren kleine Odyssee nach dem Krieg 1948 in Breitenbrunn ein Ende fand, arbeitet seinerzeit im Wirtshaus Stadler. „Da sind halt die Buben immer ein und ausgegangen. So hat man sich kennengelernt“, erzählt sie. Einer dieser Buben ist Anton Landsperger, der sich nach seiner Rückkehr in Breitenbrunn als Schlossermeister einen eigenen Betrieb aufbaut, später spezialisiert er sich auf Heizungsbau. 1960 heiraten die beiden, bekommen zwei Kinder und sind heute stolze Großeltern.

Viel Freizeit hatte Landsperger damals nicht. Doch dem Schießen ist er seit seiner Rückkehr verbunden: 1950 tritt er den Adlerschützen bei, gewinnt gleich eine Schützenscheibe, die er immer noch in seinem Haus hängen hat. Es sollte die einzige Scheibe bleiben, die er gewinnt. Auch Schützenkönig wird er nicht. Öfter mal Zweiter. Die Krüge, die es als Trostpreis gab, stehen nebeneinander auf dem Küchenschrank.

Er zielt mithilfe der Schlinge

Doch dann schlug Anton Landsperger doch noch zu. Beim vergangenen Königsschießen legte er wieder einmal an, legte sein Luftgewehr in die Schlinge, zielte – und setzte den Schuss praktisch genau in die Mitte der kleinen Scheibe auf dem papierenen Schießband. „Der hat fast ganz genau gepasst“, freut sich Landsperger noch heute über den Schuss, der ihm erstmals die Talerkette einbrachte.

Die durfte er nun ein Jahr lang zuhause verwahren und bei offiziellen Anlässen anlegen, um die Breitenbrunner Schützen zu repräsentieren. Bei Gauschützenball etwa. Die zahlreichen Medaillen, die von den jeweiligen Schützenkönigen angeschafft und angebracht wurden und die der Kette ihr stattliches Gewicht geben, hat er sich alle angesehen. „Da kann man stundenlang davorsitzen, so viele sind das“, sagt er. Seine eigene Medaille hängt ebenfalls schon dran. Sie ziert ein Wildschwein auf der Rückseite. Auf der Vorderseite steht der Spruch „Sicheres Auge, ruhig Blut – sind des Schützen höchstes Gut“. Auf Landsperger trifft der Spruch bestens zu.

Bald muss er die Kette wieder abgeben

Anfang Februar 2017 wird er die Kette wieder abgeben müssen. Dann steht der Schützenball der Adler-Schützen an und der neue König wird proklamiert. Das Königsschießen dafür läuft schon seit Anfang Dezember.

Ob er noch einmal wissen will? „Ich schieße natürlich mit. Und wenn es sein soll, dann gewinne ich halt noch einmal“, sagt Anton Landsperger. „Doch es müsste nicht unbedingt sein“, schiebt er hinterher. Schließlich hat er sich seinen großen Schützentraum bereits erfüllt. Außerdem stünde dann wieder eine lange Nacht an – und er sei ja nicht mehr der Jüngste. Sagt’s und lächelt verschmitzt.