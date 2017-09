2017-09-09 17:58:00.0

Fußball Ein Mittel gegen die Fallsucht

Seit gestern sind die Eishockey-Profis wieder im Einsatz – und müssen mit der neuen „Schauspieler-Kartei“ leben. Wäre diese auch im Fußball sinnvoll? Von Axel Schmidt

Eine offensichtliche Schwalbe im Fußball zieht die Gelbe Karte nach sich. Doch nicht nur im Fußball wird gerne simuliert, auch im Eishockey haben es die Schiedsrichter immer öfter mit schauspielerischen Einlagen zu tun. Dem will die Deutsche Eishockey-Liga zur neuen Saison, die seit gestern läuft, einen Riegel vorschieben: mit der sogenannten „Diving-Liste“.

Hierauf werden Wiederholungstäter namentlich vermerkt, die im Spiel vortäuschen, dass sie gefoult wurden und/oder sich aufgrund eines Fouls verletzt haben. Diese Liste wird allen Sportlichen Leitern, Trainern und DEL-Schiedsrichtern zugänglich gemacht. Sollte der Vermerk keine Wirkung zeigen, drohen dem Spieler Geldstrafen, die sich mit jedem Vergehen erhöhen. Ab der fünften Wiederholung wird zudem der entsprechende Trainer mit einer Geldstrafe belegt.

„Unser Fokus liegt darauf, dass die Spiele für die Spieler selbst und die Teams sicher und fair verlaufen“, betont Jörg von Ameln, Leiter Spielbetrieb. „Ein System, das unsportliches Verhalten in Form von ‘Schwalben’ oder vorgetäuschten Verletzungen erkennt und sanktioniert, ist da ein weiterer und wichtiger Schritt.“ Ob sich eine solche Liste auch im Profi-Fußball bewähren würde? Durch den Videobeweis könnten fallsüchtige Profis schließlich auch im Nachhinein der Schwalbe überführt werden. Wir haben bei einem Schiedsrichter, Trainer, Stürmer und Verteidiger nachgefragt:

Schiedsrichter Jürgen Warnck, Kreisobmann der Allgäuer Schiedsrichter, kann sich das nicht vorstellen: „Das Problem ist, dass ein Schiedsrichter dann ja nicht mehr gänzlich unvoreingenommen ins Spiel geht. Am Ende wird ihm angekreidet, dass er seine Entscheidungen aufgrund der Liste getroffen hat.“ Er hätte jedoch eine einfache Lösung des Schwalben-Problems: „Mithilfe des Videobeweises werden ja schon länger Tätlichkeiten nachträglich geahndet. Das müsste man einfach dahingehend erweitern, dass man eben auch Schwalben nachträglich bestraft.“

Trainer „Ich finde die Idee ganz gut“, sagt Markus Nägele. Der Spielertrainer des SC Eppishausen glaubt, dass sich Spieler dann vielleicht etwas mehr Gedanken über ihr Verhalten machen. Auch die Sanktionen für die Trainer im Wiederholungsfall hält er für angebracht: „Natürlich gehört auch der Trainer dazu. Wir wollen schließlich fair gewinnen und nicht durch solche Aktionen. Das muss ein Trainer seinen Spielern klarmachen.“ Welche Bundesliga-Spieler er auf einer fiktiven Liste sehe? „Arjen Robben ist einer. Aber es sind wenige, die wirklich dafür berüchtigt sind.“

Stürmer Arjen Robben ist auch der erste Name, der Berkan Köroglu bei diesem Thema einfällt, „der Schwalbenkönig Nummer eins“. Köroglu ist Stürmer und Trainer beim A-Klassisten Türkiyemspor Mindelheim und kann sich die „Diving-Liste“ vorstellen – allerdings nur im Profibereich. „Dafür müsste sich aber der Videobeweis auch gut durchsetzen“, sagt der 26-Jährige. Für die unteren Ligen fiele diese Möglichkeit der nachträglichen Sanktionen für Schwalben aus.

Verteidiger „Für einen Verteidiger wäre das natürlich ein Riesenvorteil“, sagt Thomas Kobold. Denn für einen Defensivspieler seien Schwalben immer schlecht. Wenn man wüsste, dass ein Stürmer in einer solchen Liste aufgeführt ist, „dann würde man sich nicht mehr so vorsichtig verhalten“, so Kobold. Der Mattsieser kann sich eine „Diving-Liste“ jedoch nur für den Profifußball vorstellen. „Für unsere Klasse ist das nicht umsetzbar“, sagt der Kreisklassespieler. In den unteren Amateurligen fehlen schlicht die technischen Möglichkeiten, sich solche Szenen in Zeitlupe anzusehen. In einer Zwickmühle sähe er zudem die Schiedsrichter: „Der Schiri sollte sich von einer Liste natürlich nicht verführen lassen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er bestimmte Spieler dann mehr im Auge hat.“