Fußball Ein Spiel in Bad Wörishofen dauert 135 Minuten

Derzeit bereitet sich die U19 der TSG Hoffenheim in Bad Wörishofen auf die neue Fußballsaison vor. Dabei steht ein besonderes Testspiel gegen ein estisches Team auf dem Programm. Von Helmut Bader

Mit gleich 40 Spielern und ihrem Chef-Trainer Marcel Rapp gastiert derzeit eine der besten Jugend-Fußball-Akademien des Landes, nämlich die der TSG Hoffenheim, in Bad Wörishofen.

Nur Spieler, die über Jahre gescoutet wurden, finden darin Platz, darunter Jugend-Nationalspieler aus sechs verschiedenen Nationen. Die A-Junioren der TSG sprechen regelmäßig bei der Vergabe der deutschen Meisterschaft ein ernstes Wort mit und unterlagen zuletzt dabei nur knapp Borussia Dortmund. Aus der Akademie mit Internat und einem riesigen Sportgelände gingen so bekannte Spieler wie die jetzt zum FC Bayern gewechselten Niklas Süle und Sebastian Rudy hervor.

Die Grundlage ist die Dietmar-Hopp-Stiftung, die dem Mäzen ganz besonders am Herzen liegt. Sie legte einst Ralf Rangnick. Auch der gerade zum Trainer des Jahres gewählte Julian Nagelsmann und der neue Schalke-Trainer Domenico Tedesco entstammen dieser Nachwuchsschmiede.

Am kommenden Sonntag können die Nachwuchstalente der TSG nun bei einer besonderen Veranstaltung auch in der Kneippstadt beobachtet werden. Dabei finden hintereinander drei Spiele zu je 45 Minuten statt. Wegen des großen Kaders beteiligt sich die TSG mit zwei getrennten Auswahlteams. Um 12 Uhr tritt ein Hoffenheimer Team gegen den FC Flora Tallinn aus Estland an, der derzeit in Oberstaufen trainiert.

Nach einer kurzen Pause bleibt Tallinn auf dem Platz und spielt gegen das zweite Hoffenheimer Team. Für ein drittes Spiel konnte schließlich noch kurzfristig durch die Vermittlung von Ismet Gashi von der JFG Wertachtal noch eine Junioren-Auswahl des FC Memmingen gewonnen werden. Dieses Spiel beginnt um etwa 14 Uhr.