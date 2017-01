2017-01-20 06:08:00.0

Eishockey Ein Spiel zum Genießen

Zwei Mal musste sich der EV Bad Wörishofen in der Vorrunde dem EV Füssen geschlagen geben. Trotzdem gehen die Wölfe am Freitagabend ohne Druck in das dritte Spiel. Von Axel Schmidt

Die Pflicht ist getan, jetzt kann die Kür kommen: So könnte man die noch ausstehenden Auftritte des EV Bad Wörishofen in der Landesliga-Zwischenrunde umschreiben. In den ersten sechs Spielen hatte die Mannschaft von Trainer Robert Linke fünf Mal gegen „Gegner auf Augenhöhe“ (Linke) gespielt und dabei vier Partien gewonnen. Als dann am vergangenen Wochenende auch noch der Sieg gegen den favorisierten EHC Königsbrunn dazukam, war klar, dass der Weg in die Play-offs nur über den EV Bad Wörishofen führen kann.

„Es läuft in der Zwischenrunde sehr gut für uns“, sagt Linke, der sich doch ein bisschen überrascht zeigt von der Gewinnermentalität seiner Mannschaft. „Obwohl uns in einigen Spielen viele wichtige Spieler gefehlt haben, wollte die Mannschaft unbedingt gewinnen. Das war früher noch nicht so ausgeprägt“, sagt Linke. Am Freitagabend beim Gastspiel in Füssen wird diese Mentalität nun erneut gefordert sein.

Ersatzgeschwächt nach Füssen

Gegen den Tabellenführer und Favoriten fehlen Robert Linke gleich sieben Spieler. Doch der EVW-Coach jammert nicht. „Durch die Tiefe des Kaders können wir das Auffangen.“ Zudem wird er zwei Jugendspieler mit nach Füssen geben, um sie für ihre bisherigen Leistungen mit einem Spiel vor großer Kulisse zu belohnen: Jan Kollmeder und Lukas Oppolzer werden den EVW in Füssen unterstützen. „Ich beobachte ja auch öfter die Jugendspiele und die beiden haben sich das verdient“, so Linke.

Ob die Mannschaft stark genug ist, um im dritten Anlauf den ersten Sieg gegen den EV Füssen feiern zu können, ist dabei zwar fraglich, aber eben auch nicht das Wichtigste. „Wir machen uns keinen Druck vor diesem Spiel“, sagt Linke. Warum sollten sie auch? Ihre Hausaufgaben haben die Wölfe bis dato gemacht – und gegen die vermeintlich gleich starken Mannschaften die Punkte geholt. Aktuell stehen sie auf dem zweiten Platz – hinter dem EV Füssen. „Wir stehen besser da, als wir eigentlich gedacht haben“, gibt Linke zu. Er spricht aber auch von einer Momentaufnahme und einer guten Basis, die seine Mannschaft mit den zwölf Punkten aus sechs Spielen gelegt habe. Das Ziel sind nun die Play-offs. Dabei sei es „egal, ob wir als Dritter oder Vierter reinkommen“, sagt Linke.

Dass die Wölfe unterschätzt werden, ärgert Linke manchmal doch

Dass die Wölfe den Sprung in die Play-offs schaffen, ist angesichts eines Acht-Punkte-Vorsprungs auf Rang fünf mittlerweile keine Utopie mehr. Im Gegenteil: Der EV Bad Wörishofen hat sich einen Namen gemacht – auch wenn das laut Trainer Linke noch nicht überall so anerkannt werde. „Wir werden ligaweit immer noch unterschätzt. Das ärgert mich schon etwas“, sagt Linke und spielt auf diverse Statements seiner Kollegen in der Landesliga an: „Fast immer, wenn eine Mannschaft gegen uns verliert, sind dann die Schiedsrichter schuld, oder die eigene Mannschaft hat richtig schlecht gespielt.“

Aber dieses Unterschätzt-Sein hat auch etwas Positives: „Wir fahren ganz gut damit. Wir wissen um die Schwankungen unserer Mannschaft genau so, wie um das Potenzial, das sie hat. Dass wir fähig sind, große Teams zu schlagen, haben wir gegen Königsbrunn gezeigt“, so Linke.

Das dürfte auch der EV Füssen bemerkt haben. Trotz der beiden Siege in der Vorrunde (5:4, 6:2) werden die Füssener die Wölfe kaum unterschätzen. Um den anvisierten Aufstieg in die Bayernliga zu realisieren, lässt der Altmeister nichts unversucht. So könnten bald zwei neue, erfahrene Akteure ihre Stiefel für den EVF schnüren: Ex-Oberligaspieler Pavel Mojtek, 35, hat seine Hilfe angeboten, außerdem trainiert der ehemalige Zweitligaspieler Lubos Velebny derzeit mit.