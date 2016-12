2016-11-01 03:27:00.0

Fußball im Unterallgäu Ein Tor reicht zum Derbysieg

Beim 1:0-Sieg des SVS Türkheim gegen den FC Bad Wörishofen sorgte ein „Sonntagsschuß“ am Freitagabend für die Entscheidung. Gästetrainer Christia Vogel ist sauer

Kreisliga Mitte

Zwei Siege und eine bittere Niederlage: Während der TSV Mindelheim beim 4:1-Sieg in Pforzen ebenso Grund zum Jubeln hatte wie der TSV Kammlach nach dem 3:1-Heimsieg gegen Eggenthal, gab es beim SV Schöneberg lange Gesichter: Mit 0:7 wurde der SV von Viktoria Buxheim vor allem in der zweiten Halbzeit regelrecht vorgeführt. Der TSV Mindelheim kann beim 4:1-Sieg in Pforzen überzeugen

Die Ergebnisse:

TV Woringen – SVO Germaringen 3:1

ASV Fellheim – FC Heimertingen 0:0

TSV Kammlach – SV Eggenthal 3:1

SV Mauerstetten – FSV Lamerdingen 2:2

SV Ungerhausen – TSV Legau 2:0

SV Pforzen – TSV Mindelheim 1:4

SV Schöneberg – FC Vikt. Buxheim 0:7

Kreisklasse Allgäu 2

Nichts Neues an der Tabellenspitze der Kreisklasse: Der FSV Amberg und der FSV Dirlewang sind vorne, Verfolger TSV Kirchheim musste aber einen Rückschlag hinnehmen und verlor 2:4 beim TSV Zaisertshofen. Nichts Neues auch am Tabellenende: Der TSV Mindelheim kassierte in Mattsies wieder mal eine deutliche Schlappe.

Die Ergebnisse:

SV Sal. Türkheim – Bad Wörishofen 1:0

FSV Amberg – SV Oberegg 1:1

SC Eppishausen – Germaringen II 4:1

TSV Mittelneufnach – FSV Dirlewang 1:3

Zaisertshofen – TSV Kirchheim 4:2

SV Mattsies – Mindelheim II 6:1

SV Oberrieden – FC Buchloe 1:2

A-Klasse Allgäu 2

Rot-Festival in Markt Wald: Vier Spieler fliegen vom Platz

Die Ergebnisse:

BSK Neugablonz II – FC Rammingen 3:1

SV Oberostendorf – Wiedergeltingen 3:3

FC Blonhofen II – Salgen/Bronnen 4:1

FSV Kirchdorf – Türk Mindelheim 3:3

FC Jengen – TSV Ettringen 5:1

TSV Markt Wald – SV Eggenthal 4:0

TV Waal – SV Bedernau 2:

B-Klassen

Die Ergebnisse:

B-Klasse 2

ASV Fellheim II – FC Heimertingen II 1:3

SV Mauerstetten II – Lamerdingen II 3:1

DJK SV Ost MM II – Germaringen III 5:2

SV Schöneberg II – Buchloe II/Lindenb. 2:2

B-Klasse 9

FC Jengen II – TSV Ettringen II 0:2

Oberostendorf II – FC Loppenhausen 2:4

Breitenbrunn II – Baisweil-Lauchd. II 0:2

Schlingen/Rieden II – Tussenhausen II 1:2

TV Waal II – SC Unterrieden 1:8

TSV Pfaffenhausen – Wiedergelt./Amb. II 4:1

B-Klasse 10

Greimeltshofen II – Türk Mindelh. II 2:6

FSV Kirchdorf II – Auerbach/Stetten 0:3

Pfaffenhausen II – FC Rammingen II 0:2

TSV Markt Wald II – SV Tussenhausen 0:3

SV Breitenbrunn – Salgen/Bronnen II 1:0

verlegt: SC Unterrieden II – SV Bedernau II

B-Klasse Allgäu 11

Eppishausen II – Langerringen III 5:1

Mittelneufnach II – FSV Dirlewang II 2:2

TSV Zaisertshofen II – TSV Kirchheim II 2:3

SV Mattsies II – Baisweil-Lauchdorf 0:4

SV Oberrieden II – SpVgg Rieden 0:4

Sal. Türkheim II – Bad Wörishofen II 3:4

SV Schlingen – SV Oberegg II 0:1