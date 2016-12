2016-10-16 20:54:00.0

Eishockey Ein hartes Stück Arbeit für die Wölfe

Der EV Bad Wörishofen startet mit 3:1-Heimsieg in die neue Landesliga-Saison Von Uta Kollmeder

Bad Wörishofen Voller Tatendrang begannen die Wölfe ihre erste Partie der Punktrunde gegen den verjüngten SC Forst. Doch er war ein hartes Stück Arbeit, bis der 3:1-Heimsieg feststand. Erst in der Schlussphase erlösten die Wölfe ihre Fans únd erzielten den erlösenden Siegtreffer. Gleich zu Spielbeginn ergaben sich aufgrund der spielerischen Überlegenheit der Wölfe die ersten guten Möglichkeiten durch die Verteidiger Dominic Weis und Thomas Spegele. Unterbrochen wurde der Spielfluss nur durch eine Strafe auf jeder Seite im ersten Drittel.

Im Tor der „Nature Boyz“ sorgte Andreas Scholz dafür, dass die angreifenden Wölfe fast verzweifelten. So dauerte es doch etwas mehr als zehn Minuten, bis Peter Brückner nach einem Abpraller von Dustin Vycichloe die Scheibe ins Netz stochern konnte.

Kurz darauf startete Florian Döring (13.) durch und versenkte den Puck erneut im Tor der Gäste zum 2:0-Pausenstand.

Im zweiten Spielabschnitt plätscherte die Partie nur dahin und beide Mannschaften wirkten eher müde.

Einige spannende Situationen im Gästedrittel boten Michal Telesz und Peter Brückner, die den „Nature Boyz“ in Scheibenführung einiges voraushatten. Doch vor dem Tor scheiterten sie an den Paraden des Goalies oder hatten kein Schussglück. Wenig hilfreich für den Ausbau der Führung war zudem eine doppelte Strafzeit der Wölfe zum Ende des Drittels, welche die Forster jedoch auch nicht zum Anschluss nutzten. Mit einer weiteren Unterzahl der Wölfe verschwanden dann die Teams für die zweite Eisbereitung in die Kabinen.

Die Pause nutzten die Trainer für klare Ansagen, denn beide Mannschaften erhöhten das Tempo und lieferten ein spannendes Schlussdrittel, in dem Forst nach einem leichtsinnigen Pass der Wölfe die Möglichkeit eiskalt mit Bastian Grundner (50.) zum Anschlusstreffer verwandelten.

Danach waren meistens die Wölfe am Drücker, aber entweder einen Schritt daneben bei den Abprallern von Andreas Scholz, oder der bewegliche Schlussmann angelte den Puck.

Auch ein Schuss an die Latte brachte nicht das erlösende Tor. Als dann die „Nature Boyz“ 80 Sekunden vor Ende der Partie noch den Goalie vom Eis winkten, griff der sechste Spieler zu früh ins Spielgeschehen ein und verursacht so die entscheidende Bankstrafe mit Bully im Gästedrittel.

In der Überzahl zeigte wiederum Florian Dörner nach nur 21 Sekunden seine Torgefährlichkeit und brachte die Fans der Wölfe mit seinem Treffer zum aufatmenden Jubel für die ersten drei Punkte der kurzen Vorrunde in der Landesliga.

Strafen

Wölfe 10

Forst 12 plus 10 Karg.