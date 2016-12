2016-12-26 12:47:00.0

Tischtennis Eine Bad Wörishofer Legende am grünen Tisch

Ludwig Schuster ist bei den TTF Bad Wörishofen nicht mehr wegzudenken. Seit 60 Jahren ist er dort aktiv. Von Helmut Bader

Wenn Begriffe wie Zuverlässigkeit, Vereinstreue, Ausdauer oder akribischer Arbeiter in einem Verein jemals ihre Gültigkeit besaßen, dann treffen sie auf den Kneippstädter „Mr. Tischtennis“ ganz besonders zu. Ludwig Schuster, den fast alle nur „Lucky“ nennen, kann in diesen Tagen ein ganz spezielles Jubiläum feiern. Er steht seit nunmehr 60 Jahren aktiv an der Tischtennisplatte und wurde dafür vom Verband geehrt. In die Kneippstädter Turnhalle waren dazu der Bezirksvorsitzende Johann Fischer und der Kreisvorsitzende Lothar Gohmert gekommen, die Ludwig Schuster die Goldene Leistungsnadel mit Urkunde verliehen. Beide, wie auch Vereinsvorsitzender Hermann Kees hoben die Einmaligkeit der Leistungen der Kneippstädter „Tischtennislegende“ hervor.

Doch ist dieses Jubiläum nur ein Teil von dem, was Ludwig Schuster für die Tischtennisfreunde, darüber hinaus aber auch für den Tennisclub, aus dem er hervorgegangen ist, geleistet hat. Außerdem ist er ja auch noch für die Mindelheimer Zeitung als freier Mitarbeiter in vielen Bereichen unterwegs und schreibt natürlich auch die Tischtennisberichte. Mit den 58 Jahren als freier Mitarbeiter der Zeitung dürfte er auch hier Rekordhalter im weiten Umkreis sein.

Das erste Punktspiel bestreitet er 1956

Doch der Reihe nach: Ludwig Schuster war bereits dabei, als die Abteilung Tischtennis im Tennis- und Turnierclub Bad Wörishofen als Überbrückung der Wintermonate im Jahre 1955 gegründet wurde. Schon beim ersten Punktspiel gegen die SG Dösingen am 14. Oktober 1956 stand er in der Mannschaft. Seitdem hat er genau 1339 Spiele für den Verein bestritten und dabei 3561 Einzel- und Doppelpartien absolviert. „Und ich habe wesentlich mehr gewonnen, als verloren“, sagt Schuster. Der Ehrgeiz war also immer sein Begleiter.

An den Erfolgen des Vereines war er von Anfang an maßgeblich beteiligt. So spielte er 25 Jahre in der ersten Mannschaft und prägte auch die hochklassigen Jahre in Landesliga, Bayernliga und 1. Bezirksliga mit. Bewundernswert daran war, dass Ludwig Schuster in diesen 25 Jahren kein einziges Spiel seiner Mannschaft versäumt hat. Ein weiterer Rekord dürfte ihm ebenfalls wohl nie genommen werden: 59 Stadtmeisterschaften spielten die Tischtennisfreunde bisher aus und an allen nahm Ludwig Schuster teil. Zusätzlich war er natürlich auch immer in die Organisation mit eingebunden, denn schließlich stand er von 1958 bis 1999 lange 40 Jahre auch an der Spitze des Vereines. Einzelstadtmeister wurde er allerdings nur einmal, in der Saison 1977/78. Hier stand ihm fast immer der überragende Heini Müller im Wege, mit dem er aber zusammen sechsmal die Doppelmeisterschaft in der A-Klasse errang. Zwei weitere Doppeltitel kamen mit Werner Schwaier und Dieter Gerhardinger dazu. Im Einzelsport belegte er dazu noch 57 erste Plätze, 42 Mal Rang zwei und 34 dritte Plätze.

Schuster ist auch das Gedächtnis des Vereins

Dass dies alles so genau belegt ist, auch dies verdankt der Verein Ludwig Schuster. In akribischer Kleinarbeit hat er seit der Gründung des Vereines jedes Spiel jeder Mannschaft und jedes einzelnen Spielers in seinem Archiv festgehalten. Alle Spielberichte sind hier sorgfältig abgeheftet und dies sind immerhin ca. 140 Spiele im Jahr. Was heute bei jüngeren Sportler jeglicher Couleur wohl kaum noch zu finden ist: Bei Ludwig Schuster stand sein Sport immer an erster Stelle, ehe er etwas anderes unternommen hätte. „Außerdem hatte ich das Glück, dass ich eigentlich nie krank oder verletzt war“, merkt er zu seiner Zuverlässigkeit an. Dass ihn der Verein nach seinen 40 Jahren an der Spitze zum Ehrenvorsitzenden machte, versteht sich dabei fast von selbst, denn er war nicht nur Vorsitzender bei den Tischtennisfreunden, sondern auch „Mädchen für alles“, wie es einmal in einer Festschrift des Vereins vermerkt war.

Begonnen hat Ludwig Schusters sportliche Laufbahn allerdings beim Tennis und auch hier war er überaus erfolgreich. Bereits 1956 wurde er schwäbischer Juniorenmeister, spielte viele Jahre in der legendären damaligen Oberliga-Mannschaft des TTC und wurde zusammen mit Heini Müller Schwäbischer Vizemeister und Allgäuer Meister. Hier baute er ebenfalls das Vereinsarchiv auf, erforschte akribisch das tatsächliche Gründungsjahr (1895) und spielte bis vor zwei Jahren noch aktiv in den Seniorenteams. Auch dort ist Ludwig Schuster geschätztes Ehrenmitglied. Für sein Wirken erhielt er schon im Jahre 2000 die Verdienstmedaille der Stadt Bad Wörishofen.

Er spielt weiter

An ein Aufhören mit dem Tischtennisspielen denkt er übrigens noch nicht. „Wenn ich gebraucht werde, spiele ich noch gerne in den unteren Mannschaften mit, lasse aber den Jüngeren immer den Vortritt“, sagt Ludwig Schuster, dessen 80. Geburtsgag im nächsten Jahr ansteht. Aber wie ist es dann, wenn er auf Gegner trifft, die seine Kinder oder gar Enkel sein könnten? „Sie reagieren eigentlich meistens ganz nett. Oft habe ich ja schon gegen ihre Väter gespielt und so kennen sie mich zumindest vom Namen her schon.“ Wenn man ihn nach seiner Liebe zu diesem Sport fragt, dann bekam man bereits früher zur Antwort: „Das Schöne daran ist, dass man Tischtennis bis ins hohe Alter noch gut spielen kann.“

Diese Aussage hat er, wie kaum ein anderer, bestens in die Tat umgesetzt.