2017-05-15

Schießen Eine Nachrückerin stiehlt allen die Show

Das Finale des 57. Gauschießens in Loppenhausen bietet Spannung und eine Überraschung. Von Ulla Gutmann

Da hat sich aber jemand gefreut: Völlig unerwartet gewann Cornelia Vogel (SSV Weilbach) das Finalschießen beim 57. Gauschießen in Loppenhausen in der Klasse Luftgewehr. Dabei war sie als Nachrückerin in den Kreis der Finalisten aufgenommen worden. Denn Karin Rotter (noch mit Jugendnamen König in den Listen) war eigentlich qualifiziert, doch wegen ihrer Schwangerschaft hatte sie abgesagt. „Ich passe nicht mehr in den Schießstand,“ witzelte sie, umarmte und gratulierte Conny Vogel herzlich zu ihrem Sieg.

Der Favorit, Bundesligaschütze Florian Krumm (SC Pfeil Vöhringen), landete zuletzt auf Platz fünf und sagte dazu: „Das war tagesabhängig. So ein Finalschießen unterliegt auch anderen Bedingungen.“ Zweiter beim Luftgewehrschießen wurde Max Leichtle (Bayersried) mit seinem originellen selbst gebauten Gewehr, das aber allen Richtlinien der Schützenordnung entspricht, wie Moderator Paul Wißmiller betonte.

Zuschauer erfahren allerlei Persönliches zu den Schützen

Das war aber nur eine Sache, den Zuschauern auf diesem Weg nahegebracht wurde. Denn auch so erfuhren sie so einiges über die Finalisten. Denn die sollten vor dem Finale einen Fragebogen ausfüllen, bei dem sie Persönliches, Berufliches und Sportliches angeben konnten. Als Berufsbezeichnung gab etwa Cornelia Vogel an: „Köchin, Putzfrau, Taxiunternehmerin und Psychologin, in Kurzform: Hausfrau und Mutter.“ Das Motto der dreifachen Mutter sei „Dabei sein ist alles“ gewesen – und sie sei sehr aufgeregt.

Davon spürte man aber beim Schießen wenig. Max Leichtle war bis zum fünften Schuss noch deutlich in Führung gelegen, doch nach der Halbzeit war das Glück auf der Seite von Conny Vogel. Sie gewann am Ende per Stechschuss gegen Leichtle (10,3:9,8 Ringe). Dritte wurde schließlich Lena Klaus aus Mindelau.

Bei den Luftpistolenschützen setzte sich Bernhard Lutz aus Salgen vor dem Biechele-Duo, Michael und Roland, aus Bronnen durch.

Der Sieger bei den Jugendschützen Luftgewehr Robin Mattis (Salgen) gab bei seinem Steckbrief als Leibgericht Kesselfleisch an. Zweiter wurde hier Lokalmatador Tobias Schorer. Der dritte Platz ging an Katharina Seitz aus Breitenbrunn.

Herbert Frei, der Vorsitzende der Boschhorn-Schützen Loppenhausen freute sich über die vielen Besucher im Sportheim, die vielen Schützen, die teilgenommen hatten beim 57. Gauschießen und besonders über die vielen Loppenhausener, die mitgeschossen, mitgeholfen und mitgefeiert hatten. Im Juni geht es erneut rund in Loppenhausen. Denn im Jubiläumsfestzelt, wo dann der 125. Geburtstag des Schützenvereins Boschhorn gefeiert wird, werden dann der neue Gauschützenkönig bekannt gegeben und die Preise des Gauschießens verteilt.

Die Ergebnisse:

Finalschießen

Luftgewehr

1. Cornelia Vogel (Weilbach) 99,7 Ringe; 2. Max Leichtle (Bayersried) 99,7; 3. Lena Klaus (Mindelau) 98,9; 4. Jürgen Krieger (Oberkammlach) 98,9; 5. Florian Krumm (Dirlewang) 98,8; 6. Florian Schwärzer (Bayersried) 97,9; 7. Sigrid Sontheimer (Bronnen) 97,0); 8. Michael Dreher (Stetten) 93,9.

Luftpistole

1. Bernhard Lutz (Salgen) 92,7 Ringe; 2. Michael Biechele (Bronnen) 92,1; 3. Roland Biechele (Bronnen) 91,7; 4. Armin Wörishofer (Salgen) 90,4; 5. Michael Dreher (Stetten) 89,3; 6. Johann Ziegler (Unterkammlach) 87,9; 7. Rainer Frei (Salgen) 83,8; 8. Jürgen Schwarz (Pfaffenhausen) 75,4.

Jugend

1. Robin Mattis (Salgen) 94,8 Ringe; 2. Tobias Schorer (Loppenhausen) 93,5; 3. Katharina Seitz (Breitenbrunn) 93,1; 4. Moritz Neff (Unterkammlach) 91,5; 5. Anne Beggel (Breitenbrunn) 89,3; 6. Ramona Binzer (Oberegg) 84,9; 7. Carina Konrad (Salgen) 83,6; 8. Franziska Wurm (Salgen) 81,1.