Fußball im Unterallgäu Einige „Schützenfeste“ in den B-Klassen

Der 2:1-Sieg des SV Schöneberg im Kreisliga-Duell gegen den TSV Kammlach macht Gästetrainer Markus Grützner sprachlos und bestätigt den Aufwärtstrend des Aufsteiger

Mindelheim Die Torhüter in den B-Klassen können einem fast schon leid tun – und auch gestern wurden einige Torsteher von ihren Vorderleuten wieder einmal schmählich im Stich gelassen. Dabei kamen dann gleich mehrere „Schützenfeste“ heraus, wie beim 0:13-Debakel der Reserve von Auerbach/Stetten gegen den FC Loppenhausen in der B-Klasse Allgäu 9. Zweistellig unterlag auch Breitenbrunn bei Jengen 2: 11:0 hieß es da am Ende. Auch in der B-Klasse 11 hatten die Stürmer ihren Spaß: Gleich zehn Treffer erzielte Schlingen bei Oberrieden 2.

Kreisliga Mitte

Nicht immer gewinnt im Fußball die spielerisch bessere Mannschaft – so war das auch im Lokalderby in der Kreisliga zwischen Schöneberg und Kammlach. Am Ende setzte sich mit der Heimelf die abgezocktere Mannschaft durch und hatte mit 2:1 knapp die Nase vorn.

Die Ergebnisse:

SV Schöneberg – TSV Kammlach 2:1

SVO Germaringen – SV Eggenthal 2:1

TV Woringen – ASV Fellheim 1:1

FC Vikt. Buxheim – SV Mauerstetten 3:1

FSV Lamerdingen – TSV Mindelheim 0:3

TSV Legau – FC Heimertingen 0:1

SV Ungerhausen – SV Pforzen 2:0

Kreisklasse Allgäu 2

Das Fernduell zwischen Tabellenführer Dirlewang und dem Zweiten FSV Amberg geht weiter: Beide Teams holten gestern drei Punkte und liegen bereits mit komfortablem Vorsprung vor den Verfolgern. Trotz einer erkennbaren Leistungssteigerung hatte die Reserve des TSV Mindelheim in Dirlewang erneut das Nachsehen und liegt weiter punktlos am Tabellenende. Ein turbulentes Spiel sahen die 100 Zuschauer in Türkheim, wo der FC Buchloe mit 2:3 das glückliche Ende für sich hatte.

Die Ergebnisse:

SV Sal. Türkheim – FC Buchloe 2:3

Bad Wörishofen – TSV Kirchheim 2:2

Germaringen II – SV Oberegg 3:4

FSV Dirlewang – Mindelheim II 3:1

TSV Mittelneufnach – Zaisertshofen 1:4

SC Eppishausen – SV Mattsies 4:2

SV Oberrieden – FSV Amberg 0:3

A-Klasse Allgäu 2

Mindelheim souverän: Türkiyemspor

zieht davon

Die Ergebnisse:

BSK Neugablonz II – SV Oberostendorf 3:2

Türk Mindelheim – Wiedergeltingen 4:2

TSV Ettringen – SV Eggenthal 4:1

FC Rammingen – Salgen/Bronnen 4:0

FC Jengen – FC Blonhofen II 3:2

TV Waal – TSV Markt Wald 1:0

SV Bedernau – FSV Kirchdorf 2:2

B-Klassen

Die Ergebnisse:

B-Klasse 9

Baisweil-Lauchd. II – Wiedergelt./Amb. II 5:0

Auerbach/Stetten II – FC Loppenhausen 0:13

TSV Ettringen II – Tussenhausen II 8:0

FC Jengen II – Breitenbrunn II 11:0

TV Waal II – Schlingen/Rieden II 3:0

TSV Pfaffenhausen – Oberostendorf II 6:0

B-Klasse 10

Türk Mindelh. II – SV Tussenhausen 0:4

FC Rammingen II – Salgen/Bronnen II 0:1

Greimeltshofen II – SV Breitenbrunn 0:3

SV Bedernau II – TSV Markt Wald II 4:2

Auerbach/Stetten – Loppenhausen II 5:2

B-Klasse 11

Bad Wörishofen II – TSV Kirchheim II 4:1

Langerringen III – SV Oberegg II 0:1

FSV Dirlewang II – Baisweil-Lauchdorf 1:8

Mittelneufnach II – TSV Zaisertshofen II 1:1

Eppishausen II – SV Mattsies II 2:3

SV Oberrieden II – SV Schlingen 0:10

SpVgg Rieden – Sal. Türkheim II 3:0