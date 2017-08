2017-08-31 20:28:00.0

Tennis Erfolgreicher Ersatzmann

Das bayerische Seniorenteam verteidigt seinen deutschen Meistertitel. Mitten drin: Ein Spieler des TTC Bad Wörishofen, der jedoch keine Minute spielt. Von Axel Schmidt

Er hat zwar keine Minute gespielt – und doch hat sich die Reise nach Kaiserslautern für den Bad Wörishofer Tennisspieler Thomas Karl gelohnt: Denn er kehrt von den deutschen Seniorenmannschaftsmeisterschaften als frisch gebackener Deutscher Meister zurück.

Als Ersatzmann begleitete er die bayerische Mannschaft nach Kaiserslautern. Dass er wenig bis gar nicht spielen würde, war vorher klar. „Als vierter Mann sitzt man nur auf der Bank und betreut die Kollegen beim Spiel. Sonst kann man nicht viel machen“, sagt Karl. Nur im Notfall, bei einer Verletzung eines Teamkollegen, wäre er an der Reihe gewesen. „Aber das wünscht man keinem“, sagt der Präsident des TTC Bad Wörishofen.

ANZEIGE

Außerdem gibt er offen zu, dass es „sicher noch 50, wenn nicht gar 100 Spieler in Bayern gibt, die besser sind als ich“. Allerdings: Für die sogenannten Großen Schomburgk-Spiele, wie die deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Seniorentennis genannt werden, kriegen die Mannschaftskapitäne auch nicht immer die Zusagen der Besten. „Einerseits ist im August eben Urlaubszeit, andererseits wollen manche Spieler Geld für ihren Einsatz sehen.“ Als Karl vom Teamkapitän Peter Schweyer aus Augsburg gefragt wurde, ob er in diesem Jahr als Ersatzmann mitfahren möchte, musste der Bad Wörishofer nicht lange überlegen. „Es war schon eine tolle Sache“, sagt er rückblickend auf das Turnierwochenende in Kaiserslautern.

Als Titelverteidiger spielten die Bayern in der höchsten Gruppe mit den Teams aus Baden-Württemberg, Berlin-Brandenburg und dem Aufsteiger und Gastgeber Rheinland-Pfalz um den Titel. Gegen die Rheinland-Pfälzer gab es im Halbfinale einen 7:2-Erfolg, im Finale stand es gegen die Baden-Württemberger bereits nach den Einzeln 5:1 für Bayern, sodass auf die Austragung der Doppelspiele verzichtet wurde.

Zum dritten Mal in Folge gewann das Team Bayern damit den Pokal der Schomburgk-Spiele, der nach dem ehemaligen Bundesleiter und Ehrenpräsidenten des Deutschen Tennisbundes, Wilhelm Schomburgk, benannt ist.