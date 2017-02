2017-02-07 10:08:00.0

Futsal FC Bad Wörishofen feiert gelungene Premiere

Der FC Bad Wörishofen richtet seine Hallentage erstmals in eigener Halle aus. Das klappt bestens, nur aus dem Heimsieg wird nichts. Von Axel Schmidt

Die Premiere des „Budenzaubers“ in Bad Wörishofen ist geglückt. Erstmals nämlich konnte der FC Bad Wörishofen seine Hallentage in „eigener“ Halle austragen. Die Gastgeber um FCW-Jugendleiter und Organisator Oliver Kessler zeigten sich zufrieden. Nur ein Heimsieg fehlte am Ende.

Prominentester Gast war der BFC Südring Berlin. Mit dem Klub aus Kreuzberg verbindet den FCW nun schon eine 54-jährige Freundschaft, sodass es sich die Berliner nicht nehmen ließen, mit zwei Jugendmannschaften zu den Hallentagen des FCW anzureisen. Die Besichtigung der Allianz Arena, ein Discolauf und der Sieg des E-Jugendturniers rundeten den Ausflug ins Unterallgäu ab.

F-Junioren Während der TSV Schwabmünchen mit großem Vorspruch Turniersieger bei den F2-Junioren wurde, musste er sich beim F1-Turnier knapp hinter dem VfL Kaufering geschlagen geben. Bei diesem Turnier mussten die Mannen um Oliver Kessler dann ihr Organisationstalent unter Beweis stellen: Weil die SpVgg Kaufbeuren nicht zum Turnier erschien musste kurzfristig der Spielplan auf fünf Mannschaften umgeschrieben werden.

E-Junioren Der BFC Südring setzte sich knapp vor dem SV Pforzen durch. Bei den E2-Junioren wurde, wie erwartet, der FC Memmingen souveräner Turniersieger.

D-Junioren Ebenfalls einen Memminger Sieg gab es bei den D1-Junioren. Beachtenswert ist der zweite Platz der JFG Wertachtal.

G-Junioren Die „Bambinis“ waren teilweise mit der großen Halle überfordert, was jedoch dem Tordrang und dem überschwänglichem Torjubel nach jedem Treffer keinen Abbruch tat. Turniersieger wurde hier der TSV Mindelheim mit drei Siegen indrei Spielen.