2017-02-22 11:37:00.0

Schützenkönige Gleich beim ersten Mal die Kette geholt

Mit Anna-Lena Bainger gewinnt in Kirchheim eine Novizin. Von Karl Kleiber

Im voll besetzten Vereinslokal „Lechler“ kürte Stefan Dannheimer, Vorsitzender der Füstlich-Fugger´schen Schützengesellschaft Kirchheim, die neuen Könige. Erstmals konnte er unter dem Beifall der Gäste Daniel Ellenrieder für seinen 10,49-Teiler die Königskette umhängen. Erste Ritterin wurde Anneliese Reck (11,51). Der 16,73-Teiler von Wilhelmine Birzle brachte ihr den Titel „Zweite Ritterin“ ein.

Bei der Jugend lagen die beiden Erstplatzierten recht eng zusammen: Die 13-jährige Anna-Lena Bainger, die erstmals am Königsschießen teilnahm, holte sich auf Anhieb mit einem 32,33-Teiler den Königstitel vor Jasmin Dannheimer (34,18) und Erik Klose (63,97). Den Schüler- und Jugend-Pokal gewann mit 162,1-Teilern Jasmin Dannheimer. Neben dem Königsschießen wurden in Kirchheim auch die Vereinsmeister ermittelt. In der Schützenklasse wurde dies Alois Stiegeler mit 376 Ringen. Bei der Jugend gewann Jasmin Dannheimer (304), bei den Schülern Jungkönigin Anna-Lena Bainger (185) und mit der Pistole war Georg Stegherr (363) erfolgreich.