2017-03-28 06:00:00.0

Frauenfußball Gut gespielt reicht nicht für Türkheim

Trotz ansprechender Leistung verliert der SVS Türkheim auch in Ottobeuren und muss um den Verbleib in der Bezirksoberliga bangen. Von Julia Prestele, Axel Schmidt

Die Türkheimer Fußballfrauen sind derzeit nicht zu beneiden: Da zeigen sie eine couragierte Leistung im Derby gegen den TSV Ottobeuren, und doch stehen sie am Ende mit leeren Händen da.

Bezirksoberliga Trotz der Außenseiterrolle beim Tabellenzweiten traten die Türkheimerinnen mutig an und gingen aggressiv in die Zweikämpfe. So gehörte die erste Torchance der Begegnung auch den Gästen. Lisa Schmittner scheiterte dabei an Ottobeurens Schlussfrau Paula Muschik. Der Landesliga-Absteiger hatte leichte Feldvorteile, doch Türkheim konnte immer wieder Nadelstiche in der Offensive setzen. Jubeln durfte aber zunächst Ottobeuren, das den ersten Fehler in der SVS-Hintermannschaft ausnutzte und durch Jacqueline Jeske mit 1:0 in Führung ging. Türkheim ließ sich nicht aus dem Konzept bringen, selbst nach dem 0:2 durch Carolin Zimmek zeigte das Team von Trainer Robert Dreer weiterhin Moral und war im zweiten Durchgang die klar überlegenere Mannschaft.

Dennoch dauerte es bis zur 70. Minute, ehe Schmittner der verdiente Anschlusstreffer per Abstauber gelang. Türkheim drückte weiter, der Ausgleich lag in der Luft, da folgte der nächste Nackenschlag. Mitten in die Drangphase der Gäste zeigte der Unparteiische auf den Punkt, nachdem Katrin Mayr das Leder per Grätsche zur Ecke klärte. TSVO-Spielführerin Sandra Rothärmel nahm das Geschenk dankend an und stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Der erneute Anschlusstreffer durch Bianca Miller, ebenfalls per Foulelfmeter, zwei Minuten vor dem Ende kam zu spät, um zumindest noch einen Punkt zu retten. So bleibt die Salamander-Truppe trotz bester Saisonleistung nach der 2:3-Niederlage auf dem ersten Abstiegsrang.

Bezirksliga Im Duell zwischen der SG Hurlach/Wiedergeltingen und dem SV Auerbach gingen die Gastgeberinnen bereits in der achten Minute durch Torjägerin Julia Trübenbacher in Führung. Doch Felicia Oberholzner verwandelte kurze Zeit später einen Freistoß zum 1:1-Ausgleich. In der 37. Minute schnürte Oberholzner den Doppelpack und ließ die Auerbacherinnen so mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause gehen.

Nach dem Seitenwechsel machte der SG Hurlach/Wiedergeltingen noch einmal Druck und drängte auf den Ausgleich, erzielte jedoch keinen weiteren Treffer mehr. Dafür trafen die Gäste noch einmal und entschieden durch das Tor von Carina Schimkat in der 80. Minute die Partie für sich. Durch den 3:1-Sieg festigt der SVA den zweiten Platz, Hurlach/Wiedergeltingen bleibt Vorletzter.

Der FC Loppenhausen verbesserte sich durch den 4:2-Heimsieg gegen den 1. FC Sonthofen auf den dritten Platz. Dabei sorgte die Sonthoferin Tatjana Kennerknecht per Eigentor für die Loppenhauser Führung nach 13 Minuten. Diese hatte nur drei Minuten Bestand, dann glich Anna Lena Voller zum 1:1 aus. Bis zur Halbzeit aber sorgten die Gastgeberinnen dann für klare Verhältnisse: Karina Weimar per Strafstoß (21.), Lisa Nusser (27.) und Sarah Höbel (42.) schossen die 4:1-Führung heraus. Im zweiten Durchgang konnte Sonthofen durch Volles nur noch auf 2:4 verkürzen (62.).