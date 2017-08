2017-08-27 21:00:00.0

Fußball Haar entscheidet Kreisliga-Derby

Kammlachs Torjäger trifft im Duell mit Aufsteiger Direlwang doppelt. Auch beim TSV Mindelheim dürfen sie wieder jubeln. In der Kreis- und A-Klasse gibt es neue Spitzenreiter. Von Axel Schmidt

Für den Aufstiegsfavoriten SVO Germaringen ist Mindelheim in der Kreisliga weiter kein gutes Pflaster: Wie schon im Frühjahr muss der SVO Germaringen auch diesmal die Punkte in Mindelheim lassen. Auch der TSV Kammlach darf jubeln: Im Derby gegen den Aufsteiger aus Dirlewang sorgt Torjäger Reinhold Haar mit einem Doppelpack für den Sieg.

Kreisliga Mitte

Tobias Kugelmann hieß der Matchwinner für den TSV Mindelheim im Spiel gegen den SVO Germaringen. Er markierte in der 20. Minute das Tor des Tages. Die Gäste mussten in Mindelheim auf einige Stammspieler verzichten, machten es den Hausherren aber dennoch schwer. So hieß es Zittern bis z um Schluss. „Es war heute eine gute Teamleistung, aus der unser Torwart Lukas Ploß herausstach“, sagte Mindelheims Trainer Marco Henneberg zum „nicht unverdienten Arbeitssieg“ seiner Mannschaft.

Im Kreisligaderby zwischen Kammlach und dem FSV machte ein Spieler den Unterschied: Reinhold Haar. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison war mit einem Doppelpack einmal mehr der Matchwinner beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft. Für den FSV hatte Stefan Seitz für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. In einem durchschnittlichen Spiel ging Kammlach aufgrund der zweiten Halbzeit verdient als Sieger vom Platz.

Die Ergebnisse:

TSV Mindelheim – SVO Germaringen 1:0

FC Benningen – ASV Fellheim 2:3

TSV Kammlach – FSV Dirlewang 2:1

TV Woringen – FC Vikt. Buxheim 2:2

SV Ungerhausen – SV Eggenthal 2:0

TSV Ottobeuren – SV Eggenthal 2:1

Kreisklasse Allgäu 2

Neuer Spitzenreiter in der Kreisklasse ist der SC Eppishausen: Die Mannschaft von Trainer Markus Nägele bezwang den SV Mattsies mit 4:0 und überholte damit den bisherigen Tabellenführer TSV Zaisertshofen. Dieser hatte sich in Türkheim eine 0:3-Niederlage abgeholt. Dank Torjäger Christian Faulstich sicherte sich der SV Oberegg im Auswärtsspiel beim FC Bad Wörishofen in den Schlussminuten den 2:1-Sieg. Er köpfte in der 88. Minute den letztlich verdienten Siegtreffer für seine Mannschaft.

Derweil teilten sich die Aufsteiger die Punkte – dank ihrer beiden Torjäger: Bedernaus Spielertrainer Landsperger brachte sein Team nach einer halben Stunde in Führung. In der 72. Minute erzielte Jengens Bauer per Foulelfmeter dann den Ausgleich.

Der TSV Kirchheim kam dank seiner beiden jungen Neuzugänge Yannick Keiß und Denys Baikov zu einem 2:2-Unentschieden beim FC Buchloe.

Die Ergebnisse:

Bad Wörishofen – SV Oberegg 1:2

TSV Mittelneufnach – TV Sontheim 0:3

SV Bedernau – FC Jengen 1:1

FC Buchloe – TSV Kirchheim 2:2

SC Eppishausen – SV Mattsies 4:0

SV Oberrieden – SV Schöneberg 2:4

SV Sal. Türkheim – TSV Zaisertshofen 3:0

A-Klasse Allgäu 2

Auch ein Gewitterschauer, der die Halbzeitpause um eine Viertelstunde verlängerte, lässt den FC Loppenhausen nicht aus der Ruhe bringen: Der Aufsteiger gewinnt sein Heimspiel dank eines bärenstarken Oliver Rödl, der vier Mal traf, gegen den TSV Ettringen mit 6:0 und ist damit neuer Tabellenführer. Damit lösen die Loppenhauser den SV Tussenhausen ab, der in seinem Heimspiel gegen Türkiyemspor Mindelheim mit 0:6 unter die Räder kam.

Die Ergebnisse:

FC Loppenhausen – TSV Ettringen 6:0

SV Tussenhausen – Türk Mindelheim 0:6

FSV Kirchdorf – Salgen/Bronnen 2:0

Auerbach/Stetten – TSV Pfaffenhausen 0:1