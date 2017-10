2017-10-09 19:17:00.0

Frauenfußball Hektisch war es nur vor dem Spiel

Nachdem sich die SG Auerbach und der SVS Türkheim kurzfristig einig werden, wo das erste Bezirksliga-Derby stattfinden soll, entscheidet der Favorit eine eher maue Partie. Von Axel Schmidt, Julia Prestele

Erstmals trafen die SG Auerbach/Kirchdorf und der Bezirksoberliga-Absteiger SV Salamander Türkheim in einem Punktspiel aufeinander. Als Sieger gingen letztlich die Türkheimerinnen in diesem Derby vom Platz. Derweil zementiert der FC Loppenhausen seinen Platz an der Sonne.

Türkheim – Auerbach/Kirch. 2:0

Tore 1:0 Kathrin Frei (56.), 2:0 Viktoria Hagg (75.) Zuschauer 20 Schiedsrichter Vitus Böck

» Türkheim befand sich bereits zur Mannschaftsbesprechung in der Kabine, als der Vorstand des SV Auerbach telefonisch den Platz witterungsbedingt sperrte. Nach langer Diskussion wurde das Spiel kurzerhand nach Türkheim verlegt und konnte so erst mit über halbstündiger Verspätung angepfiffen werden. Der SVS kam mit diesen Umständen besser zurecht und dominierte sofort das Geschehen. Doch wie schon in den vergangenen Spielen musste Trainer Robert Dreer mit der Chancenverwertung seines Teams hadern. Selbst beste Einschussmöglichkeiten vergab seine Truppe teils kläglich. So hatte Auerbach bei einigen Kontern die Möglichkeit, den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen, spielte diese aber entweder nicht sauber genug aus oder präsentierte sich im Abschluss zu harmlos, um Torhüterin Michaela Vogel ernsthaft zu einer Parade zu zwingen. Die Salamander-Elf rannte weiter an, doch der Treffer wollte selbst fünf Meter vor dem leeren Tor nicht gelingen. Als einem verweigerten Handelfmeter sogar noch ein Aluminium-Treffer folgte, stand für den SV Auerbach ein mehr als schmeichelhaftes 0:0-Unentschieden zur Halbzeit auf dem Papier.

Nach dem Seitenwechsel wählte Gästetrainer Daniel Brugner eine defensivere Aufstellung für sein Team, sodass Türkheim in der Folge noch mehr Mühe hatte, durch die vielbeinige Abwehr samt Libero durchzukommen. Und doch klappte es: Kathrin Frei staubte nach einer gefälligen Kombination zur überfälligen 1:0-Führung ab. Doch auch der Vorsprung brachte keine Ruhe ins Türkheimer Spiel. In der Folge agierte Türkheim zu behäbig im Spielaufbau und die Passgenauigkeit ließ zu wünschen übrig. Nur noch einmal fanden die Gastgeberinnen in der Gästeabwehr die entscheidende Lücke, Viktoria Hagg erhöhte auf 2:0. In der Schlussphase verflachte die Begegnung weiter, sodass es am Ende im ersten Punktspielduell beim standesgemäßen 2:0-Heimsieg für Türkheim blieb.

Loppenhausen – Buchenberg 3:0

Tore 1:0, 2:0. 3:0 Sarah Höbel (47., 40., 41.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Reiner Reisch

» Ganze vier Minuten benötigte Loppenhausens Torjägerin Sarah Höbel, um den Sieg ihrer Mannschaft gegen den TSV Buchenberg einzutüten. Noch vor der Halbzeitpause war der Endstand hergestellt. Und mit diesem 3:0-Sieg gegen das Schlusslicht der Liga behauptete der FC Loppenhausen Platz eins in der Bezirksliga-Tabelle.