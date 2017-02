2017-02-01 08:30:00.0

Futsal JFG Wertachtal fährt zur „Schwäbischen“

Die B-Junioren der JFG Wertachtal sind Allgäuer Vizemeister. Beim Allgäuer Finale der C-Junioren überrascht ein Außenseiter. Von Axel Schmidt

Die einen spielten um Titel, die anderen um die Qualifikation zur Endrunde. Während die B- und C-Junioren mit dem FV Illertissen und der SG Ottobeuren ihre Allgäuer Futsalmeister kürten, ging es bei den D- und E-Junioren in Memmingen um die letzten Tickets für die Unterallgäuer Endrunden.

B-Junioren Gleich das erste Spiel in Marktoberdorf entschied über den Turniersieg. Der FV Illertissen legte mit einem 3:0-Sieg über die JFG Wertachtal den Grundstein. Es folgte ein Start-Ziel-Sieg ohne einen einzigen Punktverlust für die Illertisser. Mit 15 Punkten und 17:2 Toren holte sich der Bezirksoberligist die Allgäuer Futsalmeisterschaft. Zweiter wurde Ligarivale JFG Wertachtal. Dank des 1:0-Sieges im direkten Vergleich gegen die SpVgg Kaufbeuren sicherten sich die Wertachtaler das Ticket für die schwäbische Endrunde am kommenden Samstag in Kempten.

C-Junioren Wer folgt dem gesetzten FC Memmingen zur schwäbischen Meisterschaft? Diese Frage wurde in Kaufbeuren durchaus überraschend beantwortet: Nicht wie erwartet Bezirksoberligist und Turnierfavorit SpVgg Kaufbeuren oder der FV Illertissen, sondern die SG Ottobeuren errang den Allgäuer Hallenmeistertitel. Sowohl im Halbfinale gegen Amendingen als auch im Endspiel gegen Kaufbeuren war Ottobeuren jeweils nach Unentschieden, nicht zuletzt durch eine großartige Torwartleistung, im Sechsmeterschießen erfolgreich und fährt am Sonntag, 5. Februar, als zweite Unterallgäuer Mannschaft zur schwäbischen Endrunde nach Rain.

D-Junioren Ganz so weit sind die D-Junioren noch nicht. In Memmingen kämpften die Zweitplatzierten aus den insgesamt sechs Vorrundenturnieren um die vier freien Plätze beim Unterallgäuer Finalturnier am Sonntag, 5. Februar, in Ottobeuren. Neben Turniersieger TSV Ottobeuren qualifizierten sich die JFG Illerwinkel, SG Heimertingen und SG Kirchheim. Die Kirchheimer lösten mit einem 3:1-Sieg im vorletzten Spiel des Turniers gegen den unmittelbaren Konkurrenten aus Sontheim das Finalticket.

E-Junioren Auch das Feld des Finalturniers der E-Junioren am Sonntag, 12. Februar, in Mindelheim steht nun fest. Neben dem ungeschlagenen Turniersieger FC Viktoria Buxheim qualifizierten sich der TV Woringen und die SG Ottobeuren. Die Ottobeurer eroberten mit einem 1:0-Sieg im direkten Duell gegen den SVS Türkheim letztlich Rang drei.