2017-04-04 06:01:00.0

Fußball JFG Wertachtal setzt ihren Lauf fort

Die Winterpause hat offenbar gut getan: So gewinnen die B-Junioren bereits ihr drittes Rückrundenspiel und auch die D-Junioren punkten. Von Axel Schmidt

Drittes Spiel, dritter Sieg – die B-Junioren der JFG Wertachtal bleiben nach der Winterpause in der Bezirksoberliga weiter ungeschlagen. Und die eigentlich schon totgesagten D-Junioren zeigten eine erstaunliche Entwicklung.

B-Junioren Beide Mannschaften, die JFG Wertachtal und der TSV Gersthofen, begannen offensiv, ließen jedoch in der ersten Halbzeit ihre Chancen allesamt liegen. Die beste Möglichkeit auf den Führungstreffer vergab JFG-Spieler Tim Krammer kurz vor der Pause, als er vor dem Tor zu lange zögerte und ein Gersthofer Verteidiger die Situation entschärfte.

ANZEIGE

Nach dem Seitenwechsel machte es Yannik Hübner besser: In der 47. Minute verwandelte er einen Freistoß zum 1:0 für die JFG. Kurz darauf fiel das vermeintliche 2:0, doch der Schiedsrichter sah Ömer Öztürk im Abseits. Als die Heimelf den Ball nach einer Ecke nicht aus der Gefahrenzone brachte, glich der TSV Gersthofen zum 1:1 aus. Doch die JFG gab nicht auf und spielte weiter nach vorne. In der 68. Minute schließlich erzielte Dejan Djekanovic den 2:1-Siegtreffer.

D-Junioren Nach einer langen und guten Vorbereitung samt Trainingslager startete die JFG Wertachtal in Nördlingen in die Punktspielrunde. Dabei lieferte der Tabellenvorletzte eine starke Partie. Zwar ging der TSV Nördlingen zunächst in Führung, doch Luis Wanninger drehte mit zwei Toren bis zur Halbzeit die Partie.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Gastgeber und kam nach einer strittigen Szene zum 2:2-Ausgleich: Der Ball hatte nach Meinung der JFG Wertachtal die Torlinie nicht komplett überschritten. Am Ende hätte die JFG in den letzten Sekunden noch den Siegtreffer erzielen können, scheiterte aber am guten Nördlinger Torwart. Insgesamt aber war es eine gute Mannschaftsleistung, die zum Punktgewinn führte.