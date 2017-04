2017-04-29 08:07:00.0

Fußball Kammlach steht vor dem Matchballspiel

Der TSV Kammlach steht vor dem Klassenerhalt in der Kreisliga. Dafür muss aber ein Sieg in Pforzen her. In Benningen steigt am 1. Mai der „Tag des Allgäuer Fußballs“. Von Axel Schmidt

Das Wetter ließ gestern nicht an Fußball denken. Sämtliche Plätze in der Region waren mit einer dicken Schneeschicht überzogen. Allerdings: Abgesagt wurden bis gestern noch keine Spiele vom Wochenende.

Kreisliga Nach dem überraschenden 2:0-Sieg gegen Tabellenführer SVO Germaringen steht für den TSV Mindelheim der nächste Brocken an: Am Samstag gastiert die Mannschaft von Trainer Marco Henneberg beim Tabellendritten in Buxheim. Noch schwerer hat es der SV Schöneberg am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den FC Heimertingen (2.). Das Schlusslicht, das seit 15 Spielen auf einen Sieg wartet, geht auch hier als krasser Außenseiter in die Partie. Der TSV Kammlach (9.) kann mit einem Sieg beim SV Pforzen (13.) das Abstiegsgespenst endgültig vertreiben.

„Wir haben ein Matchball-Spiel“, sagt Kammlachs Trainer Manuel Neß. Da es nicht wieder ein Klassenerhalt auf den letzten Drücker werden soll, wie im vergangenen Jahr, spielt Neß in Pforzen auf Sieg. „Wenn wir so auftreten, wie zuletzt gegen Ungerhausen, dann schaffen wir das.“ Und der TSV Kammlach würde ein weiteres Jahr in der Kreisliga spielen.

Kreisklasse Bleibt es beim Zweikampf um den Titel oder kann der SV Oberegg weiter Boden gutmachen auf das Spitzenduo? Während der FSV Amberg beim TSV Zaisertshofen (10.) antritt, gastiert der punktgleiche FSV Dirlewang beim SVO Germaringen 2 (7.). Der SV Oberegg hofft im Spiel beim SC Eppishausen auf eine Fortsetzung seiner Siegesserie – und auf einen Ausrutscher der beiden Tabellenführer.

A-Klasse Im Fernduell um den Titel hat der FC Jengen mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht SV Eggenthal 2 die deutlich leichtere Aufgabe als der SV Bedernau. Der Aufsteiger empfängt im Heimspiel die SpVgg Wiedergeltingen (8.) und kann hier im besten Fall zumindest schon einmal den zweiten Platz sichern. Dieser berechtigt zur Aufstiegsrelegation, der Durchmarsch wäre also über diesen kleinen Umweg für die Mannen um Spielertrainer Christian Landsperger ebenfalls möglich.

B-Klassen Für zwei Tabellenführer gibt es diesmal einen echten Härtetest. Denn für den FC Loppenhausen (BK 9) geht es zum Derby nach Unterrieden (3.), der SV Breitenbrunn (BK 10) gastiert beim FC 98 Auerbach/Stetten (3.). Der Aufstieg ist für Loppenhausen und Unterrieden (ebenso für den TSV Pfaffenhausen) bereits sicher. Doch im Kampf um die Meisterschaft zählt noch jeder Punkt. In der BK 10 benötigt der FC 98 Auerbach/Stetten noch einen Punkt, um wie der SV Breitenbrunn und der SV Tussenhausen für die A-Klasse planen zu können. Ob der nun ausgerechnet beim SV Breitenbrunn zustande kommt, ist jedoch fraglich. Zu souverän marschieren die Breitenbrunner vorne weg.

Kreispokalfinale In Benningen stehen sich am Montag, 1. Mai, ab 17 Uhr der FC Kempten und der SV Ungerhausen im Kreispokalfinale gegenüber. In der Halbzeit treten der Fußball-Jongleur Sebastian Landauer, die Benninger Teenie-Garde und zwei Bambini-Teams mit einem Einlagespiel auf. Auch sonst ist für Fußballbegeisterte rund um dieses Endspiel am Sportplatz in Benningen einiges geboten. Denn der Finaltag steht unter dem Motto „Tag des Allgäuer Fußballs“. Ab 15.15 Uhr bestreiten die B-Juniorinnen des TSV Ottobeuren gegen die SpVgg Kaufbeuren ihr Landesligaspiel. Zeitgleich findet auf dem Kleinfeld ein F-Jugend-Fairplay-Turnier statt. Für die (kleinen) Zuschauer stehen Hüpfburg und eine Torwand parat. An verschiedenen Ständen gibt es Informationen zu den Themen Schiedsrichter und Ehrenamt.