2017-09-25 08:20:00.0

Fußball Klärendes Gespräch in der Halbzeitpause

Der TSV Markt Wald bleibt weiter ungeschlagen und schielt dank eines knappen Heimsiegs auf die Tabellenspitze. Allerdings sieht es zur Pause im Spiel gegen den SV Salgen/Bronnen zunächst nicht danach aus Von Philipp Münnich

„Meine Mannschaft ist momentan gut drauf und das haben die Jungs auch heute wieder gezeigt“, so Markt Walds Spielertrainer Sahin Kara im Nachgang an den knappen 2:1-Heimsieg seiner Elf gegen den SV Salgen/Bronnen. Zuletzt musste sein Team noch einen Last-Minute-Punktverlust gegen den FC Rammingen zu Hause hinnehmen und hatte somit wieder etwas gut zu machen.

Die Gäste aus Salgen/Bronnen waren zu Beginn der Partie aber spielerisch aktiver, während sich die Heimelf anfangs nur mit langen Bällen zu helfen wusste. Beide Abwehrreihen standen jedoch kompakt, sodass es in den ersten Minuten kaum Höhepunkte zu verzeichnen gab. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Markt Walder dann aber besser, allerdings ohne zwingend zu werden. Zudem musste Markt Wald früh wechseln, da sich Sebastian Böck per Beinschuss düpieren ließ und daraufhin ohne Gegeneinwirkung wegknickte. Markt Wald gelang es erst Mitte der zweiten Halbzeit, das Spiel an sich zu reißen. Die Unruhe in der Hintermannschaft der Salgener, die immer öfter von ihrem Trainer Jürgen Sauter an der Seitenlinie angetrieben wurde, konnten sie aber nicht zu ihren Gunsten nutzen.

In der Folge wurde dann viel gemeckert und der Schiedsrichter musste als Blitzableiter herhalten, dadurch blieb der Fußball zwischenzeitlich auf der Strecke. Kurz nachdem die Heimelf dann zwei Großchancen zur Führung vergab, brannte es im Markt Walder Strafraum lichterloh und die Aufregung war riesengroß: Der Salgener Stürmer war nach einem Kontakt im Strafraum zu Boden gegangen, der Schiedsrichter ließ aber weiterspielen. Die Situation lief weiter und Salgen, das kurz vor der Halbzeit noch einmal Aufschwung bekam, nutzte die einzig echte Torchance nach einem Durcheinander in der Markt Walder Hintermannschaft zur Führung. Irgendwie schaffte es Tobias Schneider, den Ball hinter die Linie zu befördern.

Nach dem Seitenwechsel startete die Heimelf dann mit wütenden Angriffen, zeigte sich aber weitgehend ideenlos und unkonzentriert beim letzten Pass. Die Gäste waren in dieser Phase das cleverere Team, da sie mit der 1:0-Führung im Rücken und der Unzufriedenheit des Markt Walder Teams gut umgingen. Dieser Zustand hielt aber nicht lange an, da die Heimmannschaft das Tempo erhöhte und fortan die Gäste tief in die eigene Hälfte drängte. „Dort waren wir zu passiv und das war wohl der Knackpunkt in dieser Partie“, sagte Trainer Jürgen Sauter nach dem Spiel.

Erst eine Viertelstunde vor Schluss war es schließlich eine Standardsituation, die der Heimelf das erlösende Ausgleichstor bescherte. Dominik Oberhoffner stocherte den Ball nach einem Eckball ins Tor. Markt Wald wollte jetzt unbedingt und konnte sich bei Hörtrich bedanken, der nach einem Sololauf zum umjubelten 2:1 einschoss. Danach passierte nicht mehr viel, denn die Heimelf machte es diesmal besser als noch vor zwei Wochen und ließ nichts mehr anbrennen. Markt Walds Trainer Kara zollte dem Gegner danach Respekt für die couragierte Leistung, hob aber auch hervor, wie zufrieden er mit dem Auftritt seiner Mannschaft war: „Wir haben Moral bewiesen und unsere Überlegenheit im zweiten Spielabschnitt belohnt.“