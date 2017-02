2017-02-15 06:02:00.0

Bogenschießen Kurzes Vergnügen

Der Bad Wörishofer Moritz Kurz wird bayerischer Meister. Er ist nicht der einzige Unterallgäuer Sieger Von Axel Schmidt

Die üblichen Verdächtigen schrammten in diesem Jahr bei den bayerischen Hallenmeisterschaften der Bogenschützen am Titelgewinn vorbei: Weder eine Schützin aus der Familie Sauter (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen) noch Talida Chrubasik oder Katharina Raab (beide BSV Pfaffenhausen) konnten in München an die ganz großen Erfolge aus der Vergangenheit anknüpfen. Trotzdem gingen die beiden Unterallgäuer Vereine nicht leer aus. Im Gegenteil: Moritz Kurz (Bad Wörishofen) und Maria Schröther (Pfaffenhausen) siegten in ihren Konkurrenzen und kehrten als neue bayerische Meister nach Hause zurück.

Kgl. priv. SG Bad Wörishofen

Der jüngste aller sechs Starter aus Bad Wörishofen sollte am Ende für den einzigen Titelgewinn bei der bayerischen Meisterschaft sorgen: Moritz Kurz ging in der Compound-Schülerklasse gleich zu Beginn knapp in Führung, baute diese im zweiten Durchgang weiter aus und ließ sich den Titel nicht mehr nehmen. Mit 568 Ringen hatte er am Ende elf Ringe Vorsprung auf Rang zwei.

Die zweite Einzelmedaille für das Wörishofer Team holte sich Sabine Sauter mit dem Compound-Bogen in der Damenklasse. Ihre 572 Ringe flossen auch in die Mannschaftswertung mit ein, sodass die Wörishofer auch hier etwas zu feiern hatten. Das „Team Sauter“ um Sabine, Sigrid und Patricia Sauter holte hier nämlich mit insgesamt 1669 Ringen die Silbermedaille. Mit nur vier Ringen Rückstand mussten sie den Schützinnen aus Natternberg den Vortritt lassen, wobei Patricia Sauter krankheitsbedingt nicht die gewohnte Leistung bringen konnte. Sie war dennoch an den Start gegangen, um den Erfolg der Mannschaft nicht zu gefährden.

Sabine Sauter und die Compound-Mannschaft der Damen haben mit ihren Ergebnissen das Limit zur deutschen Meisterschaft erreicht und werden im März in Hof die Wörishofer Farben vertreten. Moritz Kurz wird dann nur zusehen können, denn die Schülerklasse Compound ist für die deutsche Meisterschaft nicht zugelassen.

BSV Pfaffenhausen

Den zweiten bayerischen Meistertitel für das Unterallgäu holte sich etwas überraschend Maria Schröther vom BSV Pfaffenhausen in der Recurve-Schülerklasse A. Sie konnte ihre Leistung gegenüber der Bezirksmeisterschaft nun sogar noch steigern und gewann den Titel mit 547 Ringen.

Insgesamt hatten sich elf Bogenschützen vom BSV Pfaffenhausen für die bayerische Meisterschaft qualifiziert. Die Nachwuchsschützen waren einmal mehr das Aushängeschild des Vereins und holten drei Medaillen. Neben Schröthers Goldmedaille waren Domenic Kiehl und Talida Chrubasik. Domenic Kiehl, der erstmals in der Jugendklasse Compound startete, wurde mit 563 Ringen bayerischer Vizemeister, sein Vereinskollege Kilian Raab kam mit 526 Ringen in der gleichen Klasse auf Rang acht.

Die deutschen Vizemeisterinnen des vergangenen Jahres, Talida Chrubasik und Katharina Raab, konnten in ihren Wettkämpfen nicht an die Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen: Während es für Chrubasik dank der Bestleistung im zweiten Durchgang noch für die Bronzemedaille in der Recurve-Jugendklasse reichte, schrammte Vereinskollegin Katharina Raab um einen Punkt in der Juniorinnenklasse am Podest vorbei. Christoph Borbandi komplettierte das gute Ergebnis der Pfaffenhauser Nachwuchsschützen mit 541 Ringen und dem sechsten Platz in der Juniorenklasse Recurve.

Am nächsten dran an einer Medaille bei den Erwachsenen war Maria Raab. Als Fünfte fehlten ihr nur drei Ringe zu Platz drei in der Damen-Altersklasse. Vereinstrainerin Diana Kiehl landete in Damenklasse Compound mit 560 Ringen auf Platz sieben. Für die meisten Nachwuchsschützen und Maria Raab ist damit jedoch noch nicht Ende: Durch ihre Leistung dürften sie sich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert haben.