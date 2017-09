2017-09-18 20:03:00.0

Frauenfußball Loppenhausen legt vor

Vizemeister FC Loppenhausen gewinnt dank Torjägerin Lisa Nusser und Türkheimer Abwehrgeschenke das Bezirksligaderby gegen den BOL-Absteiger. Von Axel Schmidt und Julia Prestele

Der Vizemeister FC Loppenhausen lässt dem BOL-Absteiger SVS Türkheim keine Chance und gewinnt mit 3:1. Allerdings halfen die Türkheimerinnen bei zwei Gegentoren tatkräftig mit. Auch die neu gegründete Spielgemeinschaft Auerbach/Kirchdorf feierte einen gelungenen Einstand.

Türkheim – Loppenhausen 1:3

Tore 0:1 Lisa Nusser (21.), 1:1 Viktoria Hagg (43.), 1:2 Sarah Höbel (62.), 1:3 Lisa Nusser (71.) Schiedsrichter Ernst Hontschik Zuschauer 20

» Türkheim begann hektisch und nervös, ganz im Gegensatz zum FC Loppenhausen, der mutig und selbstbewusst auftrat. Entsprechend durften auch die Gäste erstmals jubeln. Einem Abstimmungsfehler folgte ein verunglückter Rückpass von Julia Prestele, welchen SVS-Torhüterin Michaela Vogel mit der Hand aufnehmen musste. Den fälligen indirekten Freistoß verwandelte Lisa Nusser zum 0:1 für den Vizemeister. Trainer Robert Dreer nahm nach dem Rückstand einen Doppelwechsel vor und Türkheim kam anschließend besser ins Spiel. Die Zuschauer sahen nun eine Begegnung auf Augenhöhe und kurz vor dem Pausenpfiff gelang Türkheim schließlich auch der Ausgleich. Nach einem öffnenden Pass von Prestele hatte Viktoria Hagg freie Bahn zum Tor und erzielte das 1:1.

Auch in Durchgang zwei war die Partie zunächst ausgeglichen. Türkheim legte das variablere Angriffsspiel an den Tag, präsentierte sich aber auch in aussichtsreicher Position zu harmlos. Loppenhausen genügte dagegen ein Konter – und schon brachte Sarah Höbel ihr Team wieder in Front. Das gesamte Offensivspiel war auf die Topstürmerin ausgelegt, doch der SVS schaffte es nur selten, die Anspiele auf die agile Höbel zu unterbinden. Türkheim war weiter bemüht, der Spielaufbau jedoch von vielen leichtfertigen Ballverlusten geprägt. Viele Unterbrechungen ließen auf beiden Seiten nur noch wenig Spielfluss zu. Der Treffer zum 1:3-Endstand fiel erneut unter kräftiger Mithilfe des Heimteams: Jacqueline Seibold spielte den Ball am eigenen Sechzehner genau in die Füße von Nusser, die keine Mühe hatte, ihren zweiten Treffer zu erzielen.

Buchenberg – Auerbach 1:2

Tore 0:1, 0:2 Carina Schimkat (36., 48.), 1:2 Jennifer Keck (75.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Peter Roos

» Die neuformierte Mannschaft der SG Auerbach/Kirchdorf kam trotz mangelnder Spielpraxis sehr gut ins Spiel und ging in der 36. Minute nach schöner Vorarbeit von Julia Brückner durch Carina Schimkat mit 1:0 in Führung. In der Folgezeit verstärkte Buchenberg seine Angriffsbemühungen, konnte aber die sehr gute Gäste-Torhüterin Anita Dadic nicht überwinden. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel konnte die SG Auerbach/Kirchdorf nach einem schönen Pass von Julia Brückner in die Gasse wiederum durch Carina Schimkat das 2:0 erzielen. Danach schob Buchenberg mit Jennifer Keck ihre stärkste und erfahrenste Spielerin aus der Abwehr nach vorne – und wurde nun stärker. Doch durch viel Einsatz und Kampfeswille unterband die Spielgemeinschaft die Angriffsbemühungen der Gastgeberinnen immer wieder, sodass es für Buchenberg letztlich nur zum 1:2-Anschlusstreffer durch Keck (75.) reichte.