2017-09-12 14:19:00.0

Pétanque Mindelheim bleibt die Nummer eins

Doch statt der Favoriten sichert sich ein anderes Doppel den bayerischen Meistertitel. Von Willi Unfried

Ihre bayernweite Dominanz haben die Pétanquespieler der Behinderten-, Versehrtensport-, Jugend- und Rehagruppe (BVSG) im TSV Mindelheim erneut bei den bayerischen Meisterschaften in Ingolstadt unter Beweis gestellt. Nach dem Gewinn des Triple-Titels vor wenigen Wochen holten sie sich nun auch die Meisterschaft im Double.

Mit drei Teams beteiligte sich die BVSG an den Meisterschaften im Zweier. Im Team Mindelheim I spielten Waldemar Pfeifer und Renate Schlegel, Team II bestand aus Gerhard Wanninger und Alois Müllner, während in Team III Ingried Breyer und Ernst Schlegel beieinander waren. Mindelheim I hatte dabei die Favoritenrolle. Die Vorrunde lief für Pfeifer/Schlegel auch gut, lediglich gegen Mindelheim III gab es eine 4:11-Niederlage. Die restlichen fünf Spiele wurden souverän gewonnen, was mit 10:2 Punkten Platz eins bedeutete.

In der Zwischenrunde patzten Pfeifer/Schlegel dann jedoch gegen die RBA Neumarkt (3:11) und konnten so nur noch um Platz fünf spielen. Das Team Gerhard Wanninger/Alois Müllner hatte dagegen einen guten Tag erwischt. Mindelheim II gewann in der Vorrunde ebenfalls fünf Spiele und musste sich nur gegen Weiden denkbar knapp mit 11:10 geschlagen geben. Platz eins in der Gruppe II war der Lohn.

In der Zwischenrunde ließ Mindelheim II gegen Moosburg nichts anbrennen und siegte glatt mit 11:6. Und noch besser lief es dann im Endspiel. Die RBA Neumarkt wurde mit 11:1 förmlich vom Platz gefegt. Damit nahmen Gerhard Wanninger und Alois Müllner den bayerischen Meistertitel wieder mit nach Hause und verteidigten so den Mindelheimer Titel aus dem Vorjahr.

In den Platzierungsspielen gab es für Mindelheim I gegen Moosburg eine empfindliche 0:11-Niederlage, was in der Endabrechnung den vierten Platz bedeutete. Und Mindelheim III verlor im Spiel um Platz fünf gegen Weiden mit 8:11.