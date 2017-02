2017-02-15 07:59:00.0

Futsal Mindelheim jubelt über Vizemeisterschaft

Bei der Kreismeisterschaft der E-Junioren steht der TSV Mindelheim ganz knapp vor dem Heimsieg. Doch Sekunden vor Spielende sorgt der FC Viktoria Buxheim für den Siegtreffer. Von Marius Scheitle

Für den Turniersieg hat es knapp nicht gereicht, dennoch haben die E-Jugend Spieler des TSV Mindelheim bei der Unterallgäuer Hallenmeisterschaft ihr fußballerisches Können unter Beweis gestellt. Nach einer knappen 1:2-Finalniederlage gegen Viktoria Buxheim qualifizierten sich die Spieler um die beiden Trainer Sezer Özciftci und Robin Etmans als Zweitplatzierter dennoch für die Allgäuer Hallenmeisterschaft. Als Dritter fährt außerdem der FC Memmingen nach Wiggensbach und misst sich dort mit den besten E-Jugend-Mannschaften aus ganz Allgäu.

Gespielt wurde in zwei Gruppen zu je fünf Mannschaften. In Gruppe A setzte sich der FC Memmingen mit acht Punkten und 4:0 Toren vor Gastgeber TSV Mindelheim (sieben Punkte) durch. Die Jungs von Robin Etmans und Sezer Özciftci überzeugten vor allem mit der mit elf Toren besten Offensive des Turniers. Besonders beim 6:0-Sieg gegen die SG Kirchheim zeigten die Jungs ihr Können. Die Kirchheimer holten in der schweren Gruppe nur einen Punkt, durften sich dann aber in den Platzierungsspielen mit einem 2:1-Sieg gegen die SG Heimertingen über Rang neun freuen.

Die Gruppe B gewann der TV Woringen souverän mit zwölf Punkten vor Viktoria Buxheim (neun Punkte). Die sonst so erfolgsverwöhnten Bad Wörishofer konnten diesmal nicht ins Halbfinale vorstoßen und mussten sich am Ende auch noch im Spiel um Platz sieben dem FV Illertissen mit 1:4 geschlagen geben.

Die Gruppensieger scheiden im Halbfinale aus

In den beiden Halbfinals gab es dann jedoch zwei Überraschungen: Nicht die beiden Gruppensieger, sondern jeweils die Gruppenzweiten setzten sich hier durch. Der TSV Mindelheim gewann gegen den TV Woringen hochverdient mit 1:0 und der FC Viktoria Buxheim hatte im Sechsmeterschießen gegen die favorisierten FC Memminger letztlich die besseren Nerven. Nach einem 1:0-Sieg im Spiel um Platz drei qualifizierte sich der FC Memmingen aber trotzdem noch für die Allgäuer Hallenmeisterschaft.

Etwas überraschend entschied sich also die Unterallgäuer Hallenmeisterschaft im Futsal zwischen Viktoria Buxheim und dem TSV Mindelheim. „Wir sind sehr zufrieden mit den Jungs“, betonte Trainer Robin Etmans schon vor dem Finale. Nach einem etwas holprigen Start mit dem 0:0 gegen Ottobeuren und dem 0:1 gegen Memmingen seien seine Spieler ab der dritten Partie auch effektiv vor dem Tor. „Das ist eine homogene Gruppe, sie sind fokussiert und trainieren fleißig“, lobte Etmans. Sezer Özciftci ergänzte, dass es durchaus das Ziel gewesen sei, unter die Top drei zu kommen.

Als Vizemeister geht es zur Allgäuer Endrunde

Dieses Ziel schaffte die Mindelheimer Mannschaft um Marc Mörstedt, Peter Thorausch, Elias Krumm, Lukas Pongratz, Hassan Hassan, Serefcan Acer, Milan Etmans, Dino Japaur und Leonard Frischholz schließlich eindrucksvoll. Nur zum ganz großen Triumph hat es am Ende nicht ganz gereicht.

Im Finale mussten sich die Gastgeber dem FC Viktoria Buxheim knapp geschlagen geben, das bereits nach einer knappen Minute in Führung ging. In der Folge kämpfte Mindelheim zwar um den Ausgleich, doch die körperlich etwas stärkeren Buxheimer standen defensiv gut. Dennoch traf Hassan Hassan mit einem schönen Freistoß zum zwischenzeitlichen 1:1. Gegen Ende der Partie deutete alles auf ein Siebenmeterschießen hin, doch Viktoria Buxheim gelang 20 Sekunden vor Ende der entscheidende 2:1-Siegtreffer.