2017-09-19 07:57:00.0

Handball Mindelheim nach dem Abstieg: jung, dynamisch, erfolgreich

Die Herren des TSV Mindelheim starten nach dem Abstieg mit einem Sieg in die Bezirksligasaison – auch dank eines Neuzuganges. Die TSV-Damen können ebenfalls feiern. Von Anna Hüttmann und Stefanie Lewe

Der stark verjüngten Mindelheimer Herrenmannschaft gelingt ein Auftakt nach Maß in die Handball-Bezirksliga. Trotz des langfristigen Ausfalls von Spielmacher Johannes Heimpel überzeugte die junge Mannschaft im ersten Saisonspiel gegen die SG Kempten/Kottern 2. Auch die Mindelheimer Frauen feierten zum Saisonstart einen Heimsieg.

Männer, Bezirksliga Fulminant starteten die Mindelheimer gegen die SG Kempten/Kottern 2 ins Spiel, führten nach acht Minuten bereits mit 7:2. Dem schnellen Spiel, vor allem über die Außenspieler Joachim Gollmitzer und Neuzugang Armend Fetahu, konnten die Gäste anfangs wenig entgegensetzen. Dann allerdings ging ein Bruch durch das Spiel der Frundsbergstädter. Im Spielaufbau lief der Ball nicht mehr so flüssig, die Gästeabwehr bekam mehr Zugriff auf das Spiel und die Gäste kämpften sich Tor um Tor heran. Ab dem 9:9 in der zwanzigsten Minute entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, keiner Mannschaft gelang es, sich weiter abzusetzen. Zur Pause stand es 15:15.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich daran wenig, jedes Tor wurde von der gegnerischen Mannschaft sofort beantwortet, es blieb bei einem offenen Schlagabtausch. In der 40. Minute legten die Mindelheimer dann wieder einen Zahn zu und zogen mit vier schnellen Toren auf 24:20 davon. Diese Führung ließen sich die Gastgeber dann auch nicht mehr nehmen. Im Gegenteil: Der jungen Mannschaft verlieh diese Sicherheit noch mehr Selbstvertrauen, und am Ende stand ein verdienter 32:27-Erfolg zu Buche. Erfreulich für das neue Trainergespann war die ausgeglichene Mannschaftsleistung. „Was dieser Sieg wert ist, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen“, sagte Trainer Philip Lewe nach dem Spiel. „Aber wir freuen uns natürlich über den erfolgreichen Saisonstart und die Art und Weise, wie dieser zustande kam.“

Frauen, Bezirksoberliga Der holprigen Vorbereitung zum Trotz – Trainer Stefan Weber hatte selten den kompletten Kader im Training – haben die Damen des TSV Mindelheim im Heimspiel gegen den TV Bad Tölz einen erfolgreichen Saisonstart in die Bezirksoberliga gefeiert. Vor allem die Defensivarbeit trug Früchte: „Die Abwehr ist unser Prunkstück. Da müssen alle unsere Gegner müde werden“, sagte Weber vor dem Saisonauftakt. Und er sollte recht behalten. Das Team um Neuzugang Andrea Holdenried (TSV Ottobeuren) hatten in der ersten Halbzeit gegen Bad Tölz zwar noch einige Probleme im Spielaufbau. Doch ab der 20. Minute bekamen sie die Partie in den Griff und führten – auch dank einer guten Leistung von Ersatz-Torhüterin Stefanie Lewe – zur Pause mit 10:8.

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs legte Sonja Schimkat mit zwei Treffern nach und erhöhte auf 12:8. Jedoch ließen die Mindel-heimerinnen Bad Tölz durch Ballverluste wieder bis auf 12:11 herankommen und machten die Partie damit unnötig spannend. Erst als Tabea Zech kurz vor Schluss den 18:16-Schlusspunkt setzte, war die Partie zugunsten des TSV Mindelheim entschieden.