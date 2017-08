2017-08-16 07:00:00.0

Fußball Kreisliga Mindelheim unterliegt Ottobeuren

Nach zwei Siegen zum Saisonauftakt verliert der TSV verdient gegen Ottobeuren. Amberg kassiert derweil 14 Gegentore in Buxheim. Von Marius Scheitle

Vor einigen Jahren war das Aufeinandertreffen zwischen Mindelheim und Ottobeuren noch ein höherklassiges Spiel. Am gestrigen Dienstag spielten die beiden Mannschaften nun in der Kreisliga gegeneinander – und die Gäste behielten die Oberhand. „Ottobeuren hat verdient gewonnen“, konstatierte Mindelheims Trainer Marco Henneberg nach dem Spiel. Aufsteiger Amberg kassierte derweil bei Viktoria Buxheim unglaubliche 14 Gegentore – diese Abreibung wird die Mannschaft von Trainer Hans Sedlmeier erst einmal verarbeiten müssen. Der andere Aufsteiger Dirlewang schlug sich dagegen bei Titelkandidat Germaringen lange Zeit sehr gut und führte sogar mit 2:0 – innerhalb von acht Minuten drehte der SVO das Spiel aber zum Endstand von 3:2. Der einzige Sieger der Kreisligisten der Region ist der TSV Kammlach, der einen hochverdienten 2:0 Heimsieg gegen Eggenthal einfuhr.

Mindelheim – Ottobeuren 0:2

Tore 0:1 Julian Frei (40.), 0:2 Robin Berger (59.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Pius Bonelli

» Der TSV Ottobeuren nahm am Dienstag verdient drei Punkte aus Mindelheim mit. Die Gäste waren über 90 Minuten die aggressivere und wachere Mannschaft. „Wir waren nicht bei der Sache und haben kaum Torchancen herausgespielt“, kritisierte Mindelheims Trainer Marco Henneberg seine Mannschaft. Die überlegenen Ottobeurer gingen kurz vor der Halbzeit durch Julian Frei in Führung. Nach knapp einer Stunde erhöhte Robin Berger für die Gäste, die sogar noch höher hätten gewinnen können.

Buxheim – Amberg 14:0

Tore 1:0 Max Müller (3.), 2:0 Alexander Schmieder (17.), 3:0 Christian Möst (22.), 4:0 Markus Wunder (24.), 5:0 Max Müller (29.), 6:0 Markus Wunder (33./FE), 7:0 Max Müller (34.), 8:0 Max Müller (45.+1), 9:0 Markus Wunder (59./FE), 10:0 Dominik Böhm (68.), 11:0 Luca Wassermann (78.), 12:0 Simon Müller (84.), 13:0 Matthias Honold (86.), 14:0 Domnik Böhm (90.+1) Zuschauer 100 Schiedsrichter Michael Neukirch

» Der Aufsteiger FSV Amberg ist beim Vorjahresdritten Viktoria Buxheim ordentlich unter die Räder gekommen. Die Gastgeber waren in allen Belangen überlegen und spielten sich regelrecht in einen Rausch. Besonders Max Müller mit seinen vier Toren in der ersten Halbzeit und Markus Wunder mit drei Treffern ragten bei Buxheim heraus.

Kammlach – Eggenthal 2:0

Tore 1:0 Manuel Funk (56.), 2:0 Reinhold Haar (67./FE) Zuschauer 160 Schiedsrichterin Paulina Koch

» Je länger die erste Halbzeit dauerte, desto besser bekam der TSV Kammlach das Spiel in den Griff. Die Heimmannschaft erspielte sich auch einige Möglichkeiten, scheiterte jedoch an Gästetorwart Alexander Treml. Nach dem Wechsel drückten die Gastgeber weiter auf das Tempo und waren feldüberlegen. Einen schönen Spielzug schloss Manuel Funk zum 1:0 ab. Kurz darauf erhöhte Torjäger Reinhold Haar per Foulelfmeter zum 2:0 Endstand. Unter dem Strich war es ein hochverdienter Sieg für die überlegenen Kammlacher.

Germaringen – Dirlewang 3:2

Tore 0:1 Christian Schäffler (3.), 0:2 Daniel Ganswind (62.), 1:2 Maximilian Glas (76.), 2:2 Alexander Rott (79.), 3:2 Peter Wahmhoff (84.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Erdinc Demiray

» Die erste Halbzeit gestalteten beide Mannschaften relativ ausgeglichen. Nach der frühen Führung für die Gäste hatten die Gastgeber zwar mehr Ballbesitz, kreierten aber wenige Torchancen. Dies lag auch an der gut organisierten FSV-Defensive. Im zweiten Spielabschnitt waren die Favoriten aus Germaringen klar spielbestimmend, vergaben zunächst aber einige Chancen. So gelang Dirlewang bei einem Entlastungsangriff sogar das 0:2. Germaringen steckte jedoch nicht auf und drehte zwischen der 76. und der 84. Minute die Partie gegen einen FSV, bei dem zum Schluss etwas die Luft ausging.

Die übrigen Spiele im Stenogramm:

Woringen – Fellheim 4:1

Tore 1:0 Luca Schwenk (10.), 2:0 Luca Schwenk (30.), 3:0 Luca Schwenk (32.), 3:1 Moritz Häfele (43.), 4:1 Luca Schwenk (80.) Gelb-Rot Matthias Fickler (Fellheim/87.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Julian Schmid

Legau – Lamerdingen 1:1

Tore 1:0 Stefan Hörmann (28.), 1:1 Dominik Feldhus (54.) Gelb-Rot Benjamin Jäger (Lamerdingen/90.+1) Zuschauer 160 Schiedsrichter Yasin Dagistan

Benningen – Ungerhausen 0:2

Tore 0:1 Edin Kahric (45.), 0:2 Dominik Depprich (90.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Markus Heider