2017-03-14 08:19:00.0

Handball Mindelheim verliert achtbar

Die Herren des TSV Mindelheim bleiben nach der Niederlage gegen den Spitzenreiter Letzter. Dabei waren sie gegen die SG Dietmannsried/Altusried nicht gänzlich chancenlos. Von Johannes Heimpel Und Anna Hüttmann

Die Tabelle lügt nicht. Zumindest nicht die das Bezirksoberliga-Tableau der Handballherren im Bezirk Alpenvorland. Denn wer vor der Partie zwischen Schlusslicht TSV Mindelheim und Spitzenreiter SG Dietmannsried/Altusried auf eine Überraschung gehofft hatte, wurde eines Besseren belehrt. Mit 25:33 zogen sich die Mindelheimer zwar achtbar aus der Affäre, im Kampf um den Klassenerhalt aber fehlen einmal mehr die Punkte. Auch die Mindelheimer Damen kassierten eine Niederlage: Sie verloren ihr Auswärtsspiel beim SC Weßling mit 14:21.

Männer Der Tabellenführer der Handball-Bezirksoberliga, der bislang noch keinen Punkt abgegeben hatte, war am Sonntag zu Gast in der Mindelheimer Dreifachturnhalle. Aufgrund des breit aufgestellten Kaders und der Durchschlagskraft der SG Dietmannsried/Altusried konnten sich die Mindelheimer nur wenig Chancen ausrechnen. Dennoch wurde von Trainer Markus Gaum verlangt, den Gästen Paroli zu bieten und ein Debakel zu verhindern.

Mit einer halben Stunde Verspätung konnte die Partie erst angepfiffen werden, da die eingeteilten Schiedsrichter nicht erschienen. Beide Mannschaften einigten sich auf das Mindelheimer Gespann Ingo Förster und Christian Schielle, die sich bereit erklärt hatten, die Leitung der Partie zu übernehmen – und anschließend auch eine solide und unauffällige Leistung boten.

Den besseren Start in die Begegnung erwischten überraschenderweise die Mindelheimer. Durch ein flüssiges Angriffsspiel führten die Hausherren zu Beginn mit 5:2. Dann kamen die favorisierten Gäste aber besser ins Spiel und zogen auf 6:8 davon. Die offensive Abwehrvariante machte den Frundsbergstädtern zu schaffen, die deshalb den einen oder anderen Fehlwurf hinnehmen mussten. Bis zu Halbzeit gelang es den Dietmannsriedern, die Führung auf 17:12 auszubauen.

Auch im zweiten Durchgang war es nicht die erwartet einseitige Begegnung, in der der ungeschlagene Tabellenführer beim Tabellenletzten spielte. Nach 60 Minuten gingen die Dietmannsrieder zwar verdient mit einem 33:25-Sieg vom Platz. Allerdings gibt die Leistung der Mindelheimer Hoffnung auf die kommenden Spiele und darauf, im Abstiegskampf doch noch ein Wörtchen mitreden zu können.

Frauen Im vorletzten Auswärtsspiel der Saison waren die TSV Damen beim SC Weßling zu Gast. Schon die ersten Minuten waren richtungsweisend für den weiteren Verlauf des Spiels. Die Mindelheimerinnen verloren den Ball im Angriff ein ums andere Mal und schenkte den Gastgeberinnen so eine 3:0-Führung. Einer kompakten und sicheren Abwehr war es zu verdanken, dass diese ihre Führung nicht weiter ausbauen konnten. Zudem war das schnelle Spiel der Mindelheimerinnen nach vorne über alle Positionen hinweg mit technischen Fehlern und Fehlpässen gespickt, die Folge war ein deutlicher 6:14-Rückstand zur Pause.

In Halbzeit zwei fingen sich die Mindelheimerinnen. Sie konnten die eigenen Fehler zwar minimieren, doch scheiterte man nun auch noch häufig an der guten Torhüterin aus Weßlinger. Bis auf vier Tore konnten sich die Unterallgäuerinnen herankämpfen, zu mehr reichte es aber letztlich nicht. Die kurze Unsicherheit und Hektik im Weßlinger Spiel konnten sie sich an diesem Tag nicht mehr zunutze machen und unterlag schließlich mit 14:21.

In der kommenden Woche steht das letzte Heimspiel der Runde auf dem Programm. Am Sonntag ist der Lokalrivale TSV Ottobeuren 2 um 14 Uhr zu Gast.