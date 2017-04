2017-04-24 20:15:00.0

Tischtennis Mindelheimer Aufstiegstraum ist geplatzt

Die Herren des TSV Mindelheim verpassen die Rückkehr in die 2. Bezirksliga Süd. Auch, weil „Mr. Zuverlässig“ einen schlechten Tag erwischte. Von Chousein Amet

Es kam alles zusammen beim TSV Mindelheim: Zwei Verletzungen, ein Leistungstief von Mr. Zuverlässig und letztlich auch einfach Pech. Beim Relegationsturnier in Königsbrunn waren die Tischtennis-Herren des TSV Mindelheim als Vizemeister der 3. Bezirksliga Süd/Ost angetreten, um die Rückkehr in die 2. Bezirksliga Süd perfekt zu machen. Doch daraus wurde letztlich nichts.

Im ersten Spiel ging es gegen den Vizemeister der 3. Bezirksliga Süd/West, die TTF Blaichach-Burgberg. Es begann gut, Mindelheim feierte zwei Doppelsiege durch Wenzel/Kretzinger und Amet/Fischer. Doch in den ersten drei Einzeln hatten die Mindelheimer dann keine Chance. Erst Chousein Amet konnte wieder punkten, als er seine Partie im Entscheidungssatz mit 12:10 gewann. Im hinteren Paarkreuz verspielte Christian Peter eine 2:0-Satzführung und verlor. Stephan Fischer gewann mit 3:1, sodass es nach dem ersten Durchgang 4:5 stand.

Im zweiten Durchgang gingen erneut die ersten drei Spiele mit Wenzel, Kretzinger und Simmet verloren. Amet und Peter verkürzten zwar noch auf 6:8, doch Fischer war aufgrund einer Verletzung am Oberarm angeschlagen und verlor mit 0:3, sodass es am Ende 6:9 stand.

Im zweiten Spiel des Turniers mussten die Mindelheimer gegen den Abstiegskandidaten aus der 2. Bezirksliga Süd ran. Aufgrund der Verletzungen von Roman Kretzinger und Stephan Fischer mussten die Mindelheimer die Doppelpaarungen ändern – und das hatte Folgen. Nur Simmet/Peter war erfolgreich.

In den Einzeln lief es an der Spitze nicht besser: Kretzinger und Wenzel verloren ihre Spiele, wenn auch knapp. Amet verkürzte mit seinem dritten Einzelsieg an diesem Tag auf 2:4. Doch Karlheinz Simmet war der Pechvogel an diesem Tag. Nach einer souveränen Saisonleistung ging an diesem Tag überhaupt nichts, auch sein drittes Spiel ging verloren. Peter holte zwar anschließend den dritten Punkt für Mindelheim, doch es sollte gleichzeitig der Letzte bleiben. Denn im zweiten Durchgang verloren Wenzel und Simmet jeweils im Entscheidungssatz. Mit der 3:9-Niederlage war der Traum vom Wiederaufstieg damit geplatzt.